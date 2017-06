«El capitalismo no puede vivir si hay desigualdad»

Antón Costas Comesaña (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) es uno de los más reputados economistas de España. Este gallego –de los que ejerce–, ingeniero técnico industrial, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, hasta el pasado diciembre presidente del Círculo de Economía y consejero de varias empresas, lanza un mensaje de alerta ante la incertidumbre que, asegura, atenaza a buena parte de las clases baja y media o media-alta de las sociedades occidentales, que han visto las orejas al lobo durante la crisis y temen –defiende el analista– perder su estatus, barridos por la robotización y tecnificación del mercado laboral. Por eso reclama una «dieta de austeridad» y un nuevo contrato social.

– ¿Por qué pide un nuevo contrato social frente a la incertidumbre?

– En nuestras sociedades occidentales ha surgido una incertidumbre importante, que es como una niebla que no te permite saber qué hay a unos metros. No hablo de riesgos.

– Le veo muy keynesiano con esto del riesgo y la incertidumbre...

– (Sonríe) Era un grandísimo economista... Esta incertidumbre surge de las convulsiones políticas que han surgido como reacción contra el cosmopolitismo de lo que fueron las terceras vías socialdemócratas y los gobiernos conservadores, que han dado lugar a una revuelta popular que tiene un pie en el deterioro de las condiciones de vida y de los ingresos que en los últimos años han tenido alrededor de un 40% de la sociedad.

– No veo demasiada revuelta...

– No han ardido las calles, cierto, pero en términos políticos, sí. Recuerde el ‘Brexit’, el aumento del voto en Francia a Le Pen, la pérdida de seis millones de votos socialistas en España. Hablo de revuelta y no de rebelión. Aquí los indignados ocuparon la calle. Lo bonito del populismo del sur de Europa es que, cuando ese malestar social encontró representación política en el Parlamento, se retiró de las calles.

– Hablaba de la incertidumbre...

– Sí, una incertidumbre que, de un lado, viene de los grandes perdedores de la globalización, pero también de las clases medias y acomodadas que, aún teniendo ingresos y empleo decentes, viven con la ansiedad de poder perderlos por la economía digital y la robotización.

– ¿Eso explicaría el éxito de Trump en Estados Unidos, por ejemplo?

– Sí. O el de Le Pen en Francia y el de Podemos en España. No les votan solo los perdedores de la crisis. Los votantes de los populismos de derecha e izquierda están siendo personas que encajan en las clases medias-altas. Es por la ansiedad sobre un futuro plagado de pura incertidumbre.

«Los precios no se basan en costes, sino en la disposición a pagar del cliente en cada momento»

– ¿Qué hacer, entonces?

– Hay varias alternativas. La primera es seguir con las políticas cosmopolitas que dicen que tarde o temprano la globalización y la tecnología beneficiarán a todos; el ‘win-win’. Eso no tiene sostén histórico; no bajo un análisis económico, pues todos los cambios alteran el reparto social. Hace falta la política, no solo la economía. Mire usted la salida de la crisis tras la II Guerra Mundial, que se hizo mediante la política del Bienestar. Oscar Wilde decía que la Historia no se repite, pero rima... Y ahora volvemos a ver extrema desigualdad y pobreza, que es volver a Dickens, mucho endeudamiento y otra cosa sobre la que aún no se habla mucho.

– ¿...?

– Hablo del alto grado de concentración y de monopolio, sobre todo en las tecnologías, que viven nuestras sociedades. Recuerda mucho al final del siglo XIX.

– Acláreme eso, por favor.

– Hace dos semanas ‘The Economist’ señalaba esto como un elemento desestabilizador del capitalismo.

– ¿Habla de Google, por ejemplo?

– Y Amazon. La cuestión es que las fases de gran transformación económica operan sobre alguna materia prima que se convierte en esencial. En su día fue el petróleo, cuando se rompió el imperio de Rockefeller, luego las ‘baby bells’ (las siete compañías en que se desgajó AT&T, acusada por el Departamento de Justicia de EE UU de prácticas anticompetitivas) y hoy son los datos, el ‘big data’.

Los gigantes de internet y la competencia

– ¿Perjudican la competencia los gigantes de internet?

– Alteran los precios de competencia, lo que perjudica al consumidor y a la economía. Los precios no se basan en costes, sino en la disposición a pagar del cliente en cada momento. Los gusanitos de los algoritmos permiten identificar esa disposición a pagar. Por eso si vas en avión de Bilbao a Madrid sabes que quienes van a tu lado han pagado un precio distinto al que has pagado tú.

–¿Entonces?

–Lo que hace falta es una dieta de equidad, más que de reformas, frente a la pobreza, sobre todo en los hogares donde hay niños. Este problema es espectacular en España y, sin embargo, lo ocultamos. Probablemente, ofende de tal manera a nuestro sentido de la decencia que estamos dispuestos a decir que no existe.

– ¿Cómo?

– A través de la política antimonopolio, que es casi una política social.

– Pero, ¿hay muchos monopolios?

– Esto no está aún en el debate público, pero sí. Piense en una tijera, la de la pobreza, en la que la hoja de abajo representa los ingresos de las familias (que se abre con su caída) y la de arriba es el drenaje de renta de esos hogares como consecuencia de precios fijados. No piense en grandes monopolios, sino en cosas que usted hace a diario. Cuando aparca en la calle paga un precio de monopolio o de cártel. Los costes de la vivienda en España también son de monopolio; no hay alquiler.

– Hombre, antes de la crisis las casas en alquiler eran un 11% del total y hoy son un 30%...

– No, no, no... Míre los datos de Save The Children. Va a haber en breve un problema muy serio de vivienda, pues, por ejemplo, por ley hay que revisar en Madrid y Barcelona unos 50.000 contratos de alquiler. Eso va a suponer unos desahucios encubiertos al subir las rentas. Va a coger desprevenida a la política, que no tiene una Ley de Segunda Oportunidad, como en EE UU.

– El otro día vi un anuncio de un crédito con un tipo de interés del 80% para viajar a Cardiff a ver la final de la Champions. ¿Hemos aprendido algo de la crisis?

– Y en las hipotecas, que ha vuelto a aparecer. Hace poco ofrecí una charla a empleados y directivos de un banco que me decían que eso no es un riesgo, pues ya está aquí. El capitalismo no puede vivir si hay desigualdad, pues no funciona si no hay consumo de esas grandes capas medias y bajas de la sociedad. El capitalismo no se mueve con gente como yo, no rica pero sí acomodada. Y si no hay ingresos laborales los sustituyes con crédito. Me pregunta si hemos aprendido... me parece que no. Lo terrible es cómo se ha extendido el riesgo moral bajo la premisa entre quienes lo hacen de que si algo sale mal ya nos rescatarán otra vez.

– En el País Vasco hay abierto un debate sobre la conveniencia de subir los salarios. ¿Lo cree necesario?

– Sí. Los salarios tienen tres funciones: los ingresos y las condiciones de vida, la masa salarial como componente de la macroeconomía, y la productividad. Atendiendo a este último aspecto, creo que en muchas empresas españolas tenemos el riesgo de creer que con salarios bajos puedes tener productividad alta. Sería redescubrir que el esclavismo era un gran sistema. Por eso hay que lanzar señales homeopáticas a través de los salarios mínimos y de la negociación colectiva para decir que la mejora sostenible es imposible con salarios bajos y alta rotación. La propia economía europea tiene un problema de demanda agregada por salarios bajos. Metido en el marasmo, parece una herejía, pero alguien tiene que pensar en el capitalismo. Hay margen para subir salarios y, además, generaría un buen clima general.