«Las empresas hoy sólo quieren ingenieros, pero tenemos que integrar a todos»

Novia Salcedo Fundación lleva ya 36 años trabajando por la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. A lo largo de todo este tiempo ha tejido una amplia red de empresas, muchas de ellas de las más punteras de Euskadi, que han facilitado sus primeras experiencias de empleo a miles de jóvenes vascos. Hoy, su directora, Begoña Etxebarria, señala que tanto esta organización como el mundo de la empresa y la sociedad en general están, tras casi una década de crisis, ante un cambio de paradigma que exige la integración de todas las personas y, por supuesto, de los jóvenes. Para ello reclama a las empresas que es necesario comprometerse con ellos y con su formación.

Begoña Etxebarria señala que los valores de los jóvenes han cambiado por la desafección que sienten hacia unas instituciones que les han fallado. Y teme, además, que la tecnocracia deje a muchos atrás y condenados a los subsidios.

¿Cuál es el balance de 2016 de Novia Salcedo Fundación en cuanto a sus principales acciones para la empleabilidad de los jóvenes?

2016 ha sido uno de los mejores años de la fundación. Conseguimos que 867 jóvenes accedieran a una formación práctica en empresas y que 675 de ellos lograran un contrato laboral de más de tres meses. En total ayudamos a 1.418 jóvenes a mejorar su empleabilidad con cursos de formación y de orientación laboral. Fueron 323 las empresas que acogieron a nuestros jóvenes en prácticas y otras 45 más de ámbito internacional, pero en total hubo 694 entidades –entre compañías, instituciones y organizaciones– que el año pasado hicieron alguna actividad con nosotros.

¿Y qué objetivos tienen para este 2017 en estos mismos aspectos?

Estamos haciendo un planteamiento de tendencia sostenida. Somos ambiciosos, pero también realistas, y sabemos que no podemos aumentar exponencialmente esas cifras si no contamos con más empresas que abran sus puertas y nos ayuden a acoger a más jóvenes. El año pasado recibimos currículums de 5.000 jóvenes que esperaban mejorar su empleabilidad, pero no podemos hacerlo solos si no aumentamos la conciencia social de que la inclusión laboral de los jóvenes es un problema de primera magnitud y algo vital para conseguir la transformación económica en la que estamos.

5.000 currículums

¿Cuántas empresas necesitarían para atender a todos los jóvenes que llegan a su fundación?

Si tenemos 5.000 jóvenes que se acercan a nosotros, ese es nuestro objetivo, conseguir planes de empleabilidad con las empresas para todos. También colaboramos con las instituciones vascas, con Lanbide, para desarrollar planes de empleabilidad con el objetivo de cero jóvenes desempleados. Tenemos una economía pequeña con 32.000 jóvenes en paro, de los que 12.000 tienen formación superior.

¿Están tocando las puertas de las empresas?

Sí. Tenemos un equipo de 31 personas con el que estamos haciendo una apuesta enorme por crear conocimiento compartido y digitalizar toda la información que viene de las empresas, para saber con quién nos podemos mover y cuáles tienen cultura formadora, porque los jóvenes son una apuesta a largo plazo con los que hay que comprometerse en el corto. Necesitamos empresas formadoras como hay en otros países del centro y norte de Europa, cuyo mercado de trabajo funciona mucho mejor porque tienen todo un entramado social y empresarial orientado a formar a los jóvenes.

¿Y qué respuesta obtienen de las empresas?

Soy optimista. Veo que hay un diagnóstico compartido de que entre los problemas que tenemos en Euskadi, está el reto de conciliar competitividad con bienestar, y que se está apostando por un modelo de competitividad que a la vez sea solidario.

Un informe de Confebask del año pasado venía a decir que a muchos jóvenes les falta actitud, disposición e interés en el trabajo. ¿Qué opina de estas apreciaciones?

No me parece serio que les echemos la culpa de todo. Es un error. Están superpreparados. Son un tesoro, pero hay que trabajar con ellos para dirigirles. Los valores sociales de los jóvenes de hoy no son los habituales. En la crisis se pecó de un exceso de individualismo por parte de todo el mundo y los jóvenes tienen ahora una desafección enorme hacia las instituciones, las organizaciones y las empresas porque sienten que les han fallado y ya no confían en ellas. Hay que reconstruir esa confianza y hay que hacerlo superando el individualismo, integrando de verdad a los jóvenes y tirando del carro junto a ellos por unos intereses comunes, no por los intereses de otros, porque entonces no van a tirar. Y con transparencia, siendo honestos y sin hacer trampas.

El Gobierno vasco está inmerso en la promoción del sector tecnológico, de la industria 4.0 y del personal técnico y cualificado, pero siempre habrá jóvenes que se queden con una formación básica o media. ¿Qué le espera a esta mano de obra poco cualificada?

Una sociedad inclusiva no puede dejar a nadie atrás. Las empresas hoy sólo quieren ingenieros, pero tenemos que alzar la voz y decir que hay que integrar a todas las personas. Al cambio de paradigma económico hemos incorporado el concepto de innovación social. Definir qué modelo de sociedad queremos y a partir de ahí ir viendo cómo integramos a todos, pero la gente que está en el mundo de la tecnología no nos compra este discurso. Tememos que se dualice el mercado de trabajo, que a los ingenieros les vaya muy bien y el resto pueda ir a la pobreza. O rompemos el discurso tecnocrático o no arreglaremos el problema.

¿Cómo ve el futuro del empleo juvenil en Euskadi?

Estamos en un brutal cambio de paradigma que tiene que apostar por las personas y por la competitividad, y el empleo juvenil es una de las principales asignaturas. La consejera de Empleo ha dicho que tenemos en Euskadi una de las peores tasas de emancipación de la juventud, lo que afecta a proyectos de vida, a la competitividad y hasta a la natalidad. Creemos que este asunto esta mal enfocado. Ya hay muchas voces que cuestionan si con parches tipo subsidios se arregla algo o si hay que reorientar la economía para ayudar a que las personas se desarrollen íntegramente. Y el trabajo es una fuente esencial para ese desarrollo. Yo no quiero jóvenes subsidiados, quiero jóvenes integrados en el tejido económico y social.

Durante la crisis que comenzó hace ya casi 10 años, ¿hubo descenso de empresas colaboradoras? ¿Cayeron las solicitudes de becarios?

Pensábamos que nuestra actividad caería radicalmente, pero hemos mantenido unas cifras bastante sostenidas. La cota máxima de jóvenes integrados en las empresas fue el año pasado, con esos 867. En 2008 tuvimos unos 850 y luego descendimos hasta unas cotas mínimas que creo no bajaron de los 600, aunque en estos años sí que los jóvenes han acudido más a nosotros. En cuanto a las empresas, bajaron en 2009 y 2010, pero ahora sostenemos más o menos la misma red.

Caída de fondos públicos

¿Y cómo afectó la crisis en cuanto a la financiación y funcionamiento de Novia Salcedo?

Aún estamos pasando esta crisis con terror, como muchas empresas. Sufrimos una importante reducción de los fondos del sector público –llegaron a ser más del 40% de su presupuesto y el pasado año sólo supusieron el 14% de los 7,5 millones que gestionó la fundación–, pero hemos aguantado gracias a los ingresos procedentes de las empresas –el 86% en 2016–. Y tengo que hacer un reconocimiento al extraordinario esfuerzo que ha supuesto mantener nuestra actividad con toda nuestra plantilla.

La tasa de paro juvenil en el País Vasco es hoy del 28%. Esto es 23 puntos menos desde los máximos de 2014, pero aún 13 puntos más que los mínimos de 2008. ¿Qué hay que hacer para llegar a los niveles precrisis?

Hay que extender una cultura de integración y concienciación. Las empresas tienen que tener la conciencia de que entre todos tenemos que acoger a los jóvenes. Resulta que les cuidamos desde que nacen hasta que acaban su formación, y luego hay una desconexión y nos desentendemos de ellos. Hay que crear un nuevo concepto de lo que significa la economía y conformar sociedades inclusivas que integren a los jóvenes para que tiren del carro. Sin ellos es imposible conseguir una sociedad de bienestar y competitiva. También tiene que haber incentivos a la contratación, y hay que evaluar muy bien los resultados de los fondos públicos que se utilizan porque hay mucho despilfarro. El propio Tribunal de Cuentas europeo cuestiona los resultados del Programa de Garantía Juvenil de la UE, que no ha dado resultado en países como Irlanda, Francia, Croacia, Portugal, Eslovaquia y tampoco en España.

¿Qué trabajos ven desde su fundación con más salidas laborales?

Todo lo relacionado con la internacionalización, la revolución digital y la adaptación a su entorno va a ofrecer grandes oportunidades: marketing digital, elaboración de contenidos, «community manager»... Otro gran ámbito es el de la sostenibilidad medioambiental, las energías eficientes... todo lo verde. También el mundo de los cuidados por el envejecimiento de la población, sanidad y servicios sociales. Y donde hay un enorme nicho es en la implantación de nuevos modelos de gestión, el «management», para, por ejemplo, los psicólogos sociales, ya que la transformación de empresas y organizaciones exige un gran conocimiento del ser humano.