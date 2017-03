La patronal advierte a las empresas vascas de la inspección masiva en los contratos a tiempo parcial

El que avisa no es traidor. La patronal vasca ha comenzado a advertir a sus asociados que el Gobierno vasco va en serio, cuando ha anunciado su deseo de hacer una auténtica 'peinada' de los contratos a tiempo parcial. Lo había apuntado la consejera de Trabajo y Justicia del Ejecutivo de Vitoria, María Jesús San José, al desgranar su programa de actuación para esta legislatura. También los responsables de la propia Inspección habían puesto el acento en ello. No es una sorpresa por tanto, pero para que los afectados vayan poniéndose a tono, la organización empresarial vizcaína, Cebek ha remitido a sus asociados un extenso documento -8 folios- en el que anuncia no sólo que se va a producir el proceso de comprobación, sino que detalla el marco legal en el que se mueve ese tipo de contratos, las obligaciones formales y, por último, la documentación que van a revisar los inspectores.

Esta campaña de 'peinado' de los contratos a tiempo parcial tiene un doble objetivo. El primero es atajar una bolsa de fraude aparente ya que, al parecer, está extendida la práctica de contratar a un empleado por un número de horas reducido, para pedirle luego que extienda su jornada de forma irregular. Y ello porque, además, esa extensión de la jornada laboral más allá de lo que se ha pactado en el contrato, suele sustanciarse en 'dinero negro', al margen no sólo de la Seguridad Social sino también de Hacienda. «En los últimos años, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene acreditando que se está produciendo un cambio en las conductas fraudulentas -señala la circular enviada por la patronal a las empresas-, pues sin perjuicio de que siguen detectándose importantes bolsas de trabajo no declarado, empieza a observarse un desplazamiento desde las faltas de alta de los trabajadores, a la declaración cada vez más generalizada de jornadas de trabajo inferiores a las reales, con el consiguiente efecto perverso sobre nuestro sistema de Seguridad Social y sobre la protección social de las personas afectadas por esta práctica irregular».

Pero la operación va más allá de la mera comprobación de la legalidad de los contratos, ya que responde a una auténtica ofensiva de la Administración -de la central y ahora de la vasca- para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, cuya caja está siempre bajo sospecha de debilidad. Las dificultades técnicas, políticas e incluso electorales para abordar una reforma del sistema de pensiones hacen necesario exprimir al máximo las posibilidades de recaudación sin recurrir a modificaciones legales. Y aunque es el fraude fiscal, el ligado a los impuestos, el que tiene mayor proyección pública, lo cierto es que el relacionado con la Seguridad Social no va a la zaga.