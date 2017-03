Gamesa se ha revalorizado un 50% desde que inició sus negociaciones con Siemens

El valor de Gamesa ha crecido de forma acelerada en poco más de un año. Desde que a finales de enero de 2016 se hiciese público el interés de Siemens por hacerse con el control de la empresa vasca de generación eólica, un proyecto que está a punto de convertirse en realidad en apenas unas semanas, la capitalización bursátil de esta compañía ha crecido nada menos que en un 50%.

LA CIFRA 5.952 millones de euros valía Gamesa ayer, al cierre de la sesión bursátil.

En enero del pasado año, justo el día antes de reconocer la existencia de conversaciones entre ambas empresas, las acciones de la eólica cotizaban a 14,4 euros por título. Al cierre de la sesión de ayer la cotización se situaba ya en 21,54 euros por acción, lo que sitúa el valor actual de la empresa en el mercado en casi 6.000 millones de euros.

Aunque el acuerdo con Siemens ha sido determinante en esta trayectoria de Gamesa en el mercado, lo cierto es que no ha sido el único elemento que ha situado el valor de la acción casi por las nubes. Buena parte del mérito se debe a la no menos meteórica evolución de los resultados, ya que la compañía cerró el pasado ejercicio con unos beneficios de 301 millones de euros, lo que supone un incremento del 77% en comparación con el año 2015. El equipo directivo que lidera el presidente de la firma, Ignacio Martín, ha conseguido darle la vuelta por completo a la empresa en cuatro años, después de que a finales de 2012 Gamesa se sometiese a una dura cura de adelgazamiento, para reducir un 30% su capacidad de producción y rebajar en 1.800 el número de empleados. La recuperación de la demanda internacional, especialmente en países emergentes, ha obrado el milagro.

Gamesa, que aprobó en octubre su pacto definitivo con Siemens –la compañía germana se hará con el 56% de las acciones de la empresa resultante de la integración de su división eólica–, se apresta ya a formalizar la recta final de este ‘matrimonio’. El próximo día 13, las autoridades de Competencia de la Unión Europea darán a conocer su dictamen sobre esta integración y algunas fuentes apuntan ya que no sólo se aprobará, sino que además se realizará «sin condiciones». Las principales dudas estaban centradas en la concentración de mercado en el sector eólico marino, ya que Siemens y Gamesa tienen en estos momentos una cuota conjunta que se acerca al 80% de las ventas en Europa. Ambas compañías estaban convencidas de que pese a esta circunstancia, que han calificado como «coyuntural», su proyecto no tendría demasiadas pegas en el análisis sobre su impacto en la competencia. Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ya había dado su visto bueno a otro aspecto fundamental: el de eximir a Siemens de lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones de la empresa vasca, al valorar que la operación tiene sentido industrial y no puede juzgarse con ojos estrictamente financieros.

Por otra parte, en lo que se interpreta como un acercamiento institucional de Siemens con las autoridades vascas –la presencia de la multinacional germana en Euskadi va a dar un salto cuantitativo importante tras su entrada en Gamesa–, la presidenta de esta firma en España, Rosa García, mantuvo ayer un encuentro en San Sebastián con la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. En un comunicado que hizo público el Gobierno vasco tras la reunión, se ponía el énfasis en señalar que tanto el Ejecutivo de Vitoria como Siemens «se han emplazado a analizar iniciativas que contribuyan a que las empresas vascas den el salto a la digitalización integral de toda su cadena, con el deseo de que la industria vasca no avance a dos velocidades».