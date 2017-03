«Estamos contentísimos en Euskadi. Nos hemos hecho vascos»

Fue en octubre de 2014 cuando Mercadona hizo su desembarco en Euskadi con la apertura de tres tiendas en Vitoria en menos de un mes. Han pasado apenas dos años y medio y la cadena valenciana, líder del sector de la distribución alimentaria de España, cuenta ya con 13 supermercados repartidos por la capital alavesa (cinco), otros tantos en Bizkaia (tres en Bilbao y uno tanto en Barakaldo como en Basauri) y tres en Gipuzkoa (Irún, Eibar y Oiartzun) que dan empleo a 520 trabajadores. «Estamos contentísimos en Euskadi. Ya nos hemos hecho vascos. Nos ha costado pero el éxito ha sido mayor del que nos esperábamos», ha contestado esta mañana Juan Roig, presidente de la compañía, durante la presentación de la cuenta de resultados y en una pregunta formulada por EL CORREO.

El empresario ha destacado la tienda que Mercadona tiene en Barakaldo, en el centro comercial Megapark, «que es la número uno del País Vasco y estamos supersorprendidos de cómo está funcionando» desde que se puso en marcha en 2015. Las previsiones de la empresa para este año en Euskadi se centran en la entrada en funcionamiento del bloque logístico del polígono industrial de Júndiz en Vitoria. Será a partir de junio, tras una inversión de 50 millones de euros, y contará con 100 empleos. «Es una maravilla, lo necesitamos», ha dicho Roig de una infraestructura que permitirá a la cadena distribuir a las tiendas de Euskadi, Navarra, La Rioja e incluso Cantabria. Hasta ahora esa función la desempeña el bloque de Zaragoza.

Además del bloque de Júndiz, está previsto que en 2017 llegue la cuarta tienda a Gipuzkoa, en concreto, a San Sebastián. Y para 2018 Mercadona sumará también tiendas en Santurtzi y Berango. En total, alcanzará las 16, con 640 empleos, a una media de 40 trabajadores por supermercado. «Estamos muy contentos», ha reiterado Roig, también nos viene mucha gente de Francia a comprar», sobre todo a través de la tienda de Irún, creada el año pasado.

Durante ese 2016, Mercadona incrementó su facturación un 3,9% hasta los 21.623 millones de euros y creó 4.000 empleos fijos para sumar en la actualidad 79.000. Juan Roig ha desvelado durante el balance económico que sus trabajadores cobran 1.450 euros netos al mes que pueden ser 1.700, incluyendo dos 'extras' en caso de que «un cajero o una cajera con tres o cuatro años en la empresa» progrese conforme a las exigencias de sus superiores. «Ganamos mucho dinero, sí, somos los millonarios de España», ha llegado a decir el empresario, satisfecho de ser «uno de los hombres más ricos del país» pero también de que su personal también esté entre el mejor pagado. «Y en este 2017 el sueldo subirá un 1,6%», ha añadido.

El beneficio neto de este gigante de la distribución ha ascendido a 636 millones de euros, también un 4% más que el año pasado. Pero para este 2017 esa cifra se reducirá a un tercio, hasta los 200 millones, no por problemas económicos o financieros de Mercadona «porque el futuro a corto plazo no me preocupa ya que estamos muy saneados», sino porque Roig entiende que hay que responder a las exigencias del 'jefe' -así llaman al cliente en la compañía- «y darles la máxima calidad». El consumidor de productos de esta fima valenciana «no discute el precio sino la calidad». Además, «con el objetivo de sentar las bases de futuro se ha decidido sacrificar los beneficios a corto plazo para que los movimientos en los que estamos inmersos avancen mas rápidamente».

Huelga de la estiba

Más preocupado se ha mostrado Juan Roig sobre la huelga de la estiba cuyo inicio está previsto para el próximo lunes si no se ponen de acuerdo la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y el Ministerio de Fomento. «Va a ser un problema», ha reconocido, en particular para su empresa que utiliza, sobre todo, los puertos de Barcelona, Valencia y Sevilla para distribuir la mercancía a Canarias y Baleares. «Vamos a tener lío», ha asegurado, pero espera que las partes implicadas se pongan pronto de acuerdo «porque nos vamos a ver afectados».

Mercadona pagó el año pasado en impuestos directos 250 millones de euros, más otros 579 en concepto de pagos a la Seguridad Social por sus trabajadores. Y recaudó «para las arcas del Estado 288 millones en concepto de IRPF, 237 de IVA y 114 de Seguridad Social». En total, 1.468 millones de euros. «Estoy orgulloso de pagar impuestos. Siempre he dicho, y lo mantengo, que todos los ciudadanos tenemos que pagar impuestos y las empresas por supuesto que también. Y los que más tienen, pues más deben pagar».