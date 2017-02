Las diputaciones vascas regulan el tratamiento fiscal de las cláusulas suelo

Las diputaciones vascas trabajan a contrarreloj para reformar sus respectivas normativas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de tener regulado el tratamiento fiscal que recibirán las cláusulas suelo –declaradas nulas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– en la campaña de la renta que arrancará aproximadamente en un mes. Las haciendas forales dieron en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria, celebrada el pasado jueves, luz verde al decreto redactado por Álava para esta cuestión que aprobarán también Bizkaia y Gipuzkoa. Las tres lo harán por la vía de urgencia para llegar a tiempo a la próxima cita de los contribuyentes con el fisco. El texto, elaborado en el mismo sentido que la propuesta de la Agencia Tributaria para el resto del Estado, eximirá de tributación los intereses abonados y actualizará las deducciones obtenidas por los inmuebles.

El objetivo final de la modificación de la norma del IRPF es «lograr un efecto fiscal neutro» para los ciudadanos que se han visto afectados por la aplicación de cláusulas suelo a sus créditos hipotecarios y que, tras la sentencia europea, recuperarán las cantidades aportadas de más a las entidades financieras. El diputado de Hacienda de Álava, José Luis Cimiano, fue el encargado ayer de dibujar las líneas generales de esta reforma normativa durante una comisión en las Juntas Generales. El decreto presentado contempla que los intereses pagados de forma indebida a los bancos, y que ahora serán devueltos, queden exentos de tributación. También en el caso de los intereses indemnizatorios, que tienen como fin resarcir al contribuyente por los daños y perjuicios causados.

Reintegro de deducciones

La reforma que aplicarán las haciendas vascas –al contar con normativa propia sobre el IRPF, no podían asumir directamente el borrador aprobado por el Gobierno central en este asunto– se refiere también a las deducciones por inmuebles. Las desgravaciones obtenidas por vivienda habitual, y que de no haber existido cláusulas suelo habrían sido inferiores, se regularizarán si no han prescrito en una única declaración de la renta correspondiente al ejercicio en el que se alcance el acuerdo sobre devolución con la entidad financiera. En su reintegro –mediante una suma de la cuota líquida– no se tendrán en cuenta los posibles intereses generados.

Mientras, en las viviendas no consideradas habituales, las deducciones disfrutadas –por ejemplo, por créditos para financiar propiedades que se explotan en régimen de alquiler– deberán ser revisadas a través de declaraciones complementarias; es decir, una por cada año «para evitar que se aumente el tipo impositivo medio a aplicar» al poner al día todas esas cantidades. En este caso, de nuevo, sin recargo alguno para el afectado.