Jaque a la plusvalías municipales

En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha declarado contraria parcialmente a la Carta Magna la normativa que regula las plusvalías municipales. El Pleno del Alto Tribunal ha fallado por unanimidad que esa regulación atenta contra el principio de capacidad económica, recogido en la Constitución, al gravar con un tributo la compra-venta de viviendas o terrenos aunque la operación se haya saldado con pérdidas reales para el propietario de los bienes.

Estas son algunas de las claves para entender el fallo:

¿Qué es la plusvalía municipal?

Es un impuesto local que grava la revalorización de los terrenos de naturaleza urbana (por ejemplo, un piso) en el momento de su venta. Los responsables y beneficiarios de su recaudación son los ayuntamientos.

¿Cómo se determina la deuda tributaria?

Se calcula en función de la diferencia entre el valor catastral en el momento de la venta y de la compra de la vivienda o el terreno afectado. Se tienen en cuenta los años -entre un mínimo de uno y un máximo de veinte- en los que su propietario ha sido titular del mismo. Por tanto, puede darse la paradoja de que haya que pagar el impuesto aun cuando el inmueble se transmita con pérdidas reales (si el precio que se pagó por él es superior al de la venta), ya que la normativa vigente presume que siempre existe una revaloración del activo.

¿Por qué el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de este impuesto en determinados supuestos?

El tribunal considera que la configuración actual del impuesto es contraria al principio de capacidad Económica consagrado en la Constitución española al presumir la revalorización del bien en todo caso y no admitir prueba en contrario del contribuyente. Los preceptos cuestionados, que afectan a una norma foral de Gipuzkoa cuyos principios son idénticos en el resto de España, establecen «una ficción de incremento del valor» que, además, impide a los propietarios de los bienes afectados «toda prueba en contrario», dice el fallo. «Ello es así -añade- porque el aumento del valor del suelo se establece mediante la aplicación automática de los coeficientes» establecidos en la normativa en el momento en el que se produce la transmisión, al margen de que se haya incrementado o no en realidad desde que su dueño adquirió ese bien .

«En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial», como sucede cuando se vende un inmueble sin conseguir ganancia alguna o incluso con pérdidas, señala la sentencia. El Constitucional advierte que no se pueden crear impuestos que afecten a supuestos en los que «la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia». Además, subraya que el principio de capacidad económica no solo debe cumplirlo la globalidad del sistema fiscal, sino todos y cada uno de los impuestos analizados individualmente.

¿Cuál ha sido la postura histórica de los tribunales menores?

Algunos tribunales superiores de Justicia han resuelto en contra del devengo de la plusvalía Municipal si no ha existido ganancia para el contribuyente en la venta del activo (por ejemplo, un procedimiento de Eroski contra el Ayuntamiento de Leganés).

Por el contrario, otros tribunales mantenían que sí era posible exigir el impuesto aun cuando el inmueble se hubiese transmitido con pérdidas. La Dirección General de Tributos compartía este criterio.

¿A qué normativa afecta la sentencia del Tribunal Constitucional?

La sentencia resuelve un caso en el que la normativa aplicable es la guipuzcoana. No obstante, obligará a modificar todas normativas de la plusvalía municipal vigentes en España.

El fallo declara inconstitucional la plusvalía municipal, sino sólo los artículos de la normativa que permiten gravar casos en los que es inexistente la manifestación de la capacidad económica del contribuyente.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes?

Los contribuyentes pueden iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos contra las liquidaciones de la plusvalía municipal devengadas por la transmisión de inmuebles materializadas con pérdida y/o sin ganancia.