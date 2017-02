Los gobiernos vasco y central inician la negociación del Cupo

El grupo de trabajo técnico integrado por representantes del Gobierno Vasco, de las diputaciones y del Ejecutivo central mantiene hoy su primera reunión para tratar de acercar posturas sobre el Concierto Económico y el Cupo, el dinero que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas.

Fuentes del Departamento de Hacienda y Economía han confirmado la convocatoria de este encuentro hoy en Madrid, al que por parte del Gobierno autonómico asisten el viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, Juan Miguel Bilbao, la directora de Administración Tributaria, Itziar Agirre, y la directora de Política Financiera y Recursos Institucionales, Zuriñe Embid junto con representantes de las tres diputaciones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, acordaron la creación de este grupo técnico en el encuentro que mantuvieron el pasado mes de diciembre. A su término, Azpiazu destacó la voluntad de ambas instituciones de avanzar en la liquidación de las cantidades pendientes del Cupo. Las instituciones autonómicas estiman que Euskadi ha pagado 1.600 millones de euros de más al Estado, y que el Cupo debería rondar los 850 millones de euros. El Gobierno Vasco cree incluso que hay cuantías sin liquidar desde 2007.

El encuentro de las comisiones técnicas de las Administraciones central y vasca se produce en pleno compás de espera para que Mariano Rajoy abra oficialmente el baile de la negociación presupuestaria con el PNV. Aunque los jeltzales siguen insistiendo públicamente en que el presidente del Gobierno aún «deshoja la margarita» para decidir si trata de ganarse el respaldo jeltzale o prorroga los actuales Presupuestos, en privado admiten que el jefe del Ejecutivo central buscará su apoyo, además del de Ciudadanos y Coalición Canaria, para sacar adelante las Cuentas. A las reuniones bilaterales entre ministros y consejeros, o a las de tipo técnico, como la de hoy, seguirá la cita en la cumbre entre Rajoy y el lehendakari Urkullu, que servirá para escenificar el desbloqueo de los asuntos capitales de la negociación.

Fórmula matemática

Con todo, el Gobierno central quiere cerrar antes el acuerdo de financiación con las autonomías de régimen común para no generar sentimientos de agravio, por lo que el pacto sobre la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas se espera para finales de este año. La cantidad a pagar por el Cupo se calcula mediante una fórmula matemática que tiene en cuenta, entre otras cuestiones, el gasto total del Estado en las materias no transferidas y la riqueza de la comunidad autónoma, aunque posteriormente se aplican una serie de ajustes para establecer la cifra final.

El último acuerdo sobre esta fórmula se firmó en 2007 –cuando la cantidad anual quedó establecida en 1.565 millones– y era válido hasta 2011. Después debería haberse pactado una nueva cifra para el siguiente quinquenio (2012-2016) pero no ha sido posible hasta la fecha por las discrepancias en la aplicación de la fórmula.