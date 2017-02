Las defensas piden la anulación del juicio del 'caso Kutxabank' al no personarse el banco

La sala número 3 de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde hoy la vista oral del 'caso Kutxabank', en el que están procesados el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, acusados de administración desleal y de forma alternativa de apropiación indebida, así como de falsedad en documento mercantil. El origen de este proceso es una denuncia presentada por el banco ante la Fiscalía, al considerar que Cabieces fue contratado por el banco en 2012 y durante casi tres años, sin que hubiese prestado servicio alguno por los 5.700 euros mensuales que cobró durante ese periodo.

Mario Fernández a su llegada esta mañana a los juzgados. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El juicio ha comenzado a las diez de la mañana y la primera vista está dedicada a cuestiones previas. Un buen número de matices técnicos jurídicos que las defensas y las Fiscalía presentan antes de que se inicien los testimonios. La declaración de los acusados y también de los 13 testigos citados en el caso no se iniciará hasta el próximo día 14.

Los tres acusados han ejercido su derecho a vestir la toga de abogados y sentarse en el estrado, en un espacio habilitado tras los titulares de sus defensas.

La defensa de los tres acusados ha coincidido en solicitar en la sesión de hoy la anulación del juicio, al no haberse personado en la causa Kutxabank, entidad supuestamente perjudicada por las actuaciones de estas tres personas. El abogado Carlos Bueren, defensor de Mario Fernández, ha explicado en el arranque del juicio que a su entender la Fiscalía ha denunciado «en fraude de ley» porque quería a toda costa un juicio de «un relevante político y un no menos relevante banquero». En su opinión, la acusación de administración desleal que pesa sobre los tres procesados, sólo se puede sostener en este caso si se hubiese personado en la causa la entidad financiera, cosa que no ha hecho. En su opinión «corremos el peligro de que el bosque, la avalancha de procesos de corrupción, no nos deje ver en este caso los árboles, que son estas tres personas».

El abogado defensor de Mikel Cabieces, Jesús Urraza y el de Rafael Alcorta, Javier Beramendi, han coincidido en suscribir los mismos argumentos de Bueren, además de añadir algunos datos complementarios para reforzar la tesis de que el juicio no tiene sentido. Incluso, han desvelado que la entidad concedió poderes al abogado que presentó la denuncia ante la Fiscalía -al parecer insuficientes- un día antes de que el consejo de administración adoptase la decisión formal de hacerlo. Ello da a entender que el actual equipo directivo ya había tomado la decisión de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía antes incluso de que lo autorizase el consejo. Posteriormente, el consejo de administración adoptó una segunda decisión de cara a no iniciar acciones penales y no personarse en la causa, lo que sirve de base a la defensa para solicitar que la misma sea archivada.

A las puertas de la Audiencia se han concentrado algunos afiliados de LAB, ESK y otras organizaciones de la izquierda abertzale que lideran también la acusación popular que está personada en el juicio como acusación y a la que representa la abogada Jone Goiricelaia