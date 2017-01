La mayoría de padres desheredan a sus hijos al sufrir adicciones o por no atenderles

El Derecho Civil Vasco, que ya lleva más de un año en funcionamiento, ha revolucionado las notarías de Euskadi. Los fedatarios de la comunidad no han dado a basto en 2016 con elaboraciones de nuevos testamentos o con modificaciones en aquellos documentos que ya estaban firmados. El giro radical que ha provocado la entrada en vigor de la nueva legislación ha conllevado que las consultas se hayan disparado en los tres territorios. Y es que el cambio que supone no es baladí: este reglamento permite que solo sin nombrar a un hijo en el testamento este no reciba herencia alguna. Sin lugar a dudas, un cambio radical que los vascos no han querido dejar pasar de largo.

La mayor parte de cambios y consultas han estado desencadenadas de hecho por la posibilidad que da la remozada normativa de desheredar a un vástago con solamente no mencionarle. «A propósito del nuevo reglamento, además de las modificaciones, muchas personas que no tenían el testamento hecho se han acercado hasta los despachos de lo notarios. Ha habido mucho interés», reconoce el decano del Colegio de Notarios del País Vasco, Diego Granados, que ha sido nombrado recientemente en su nuevo puesto. Ahora los datos refrendan las sensaciones que tenían los notarios de Euskadi.

Tal y como reflejan las cifras que aporta Granados, los cambios de testamentos han experimentado un aumento «considerable». Buen ejemplo es que entre enero y septiembre de 2015 -momento en el que entró en vigor el Derecho Civil Vasco- se llevaron a cabo 27.400 testamentos, mientras que en el mismo periodo del año pasado ese número aumentó hasta 30.900 en la comunidad.

Muchas familias vascas han visto en esta nueva legislación una ocasión que antes no tenían. Sobre todo con la posibilidad de que alguno de los hijos no reciba nada de herencia. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan a unos progenitores a tomar tan drástica solución con sus vástagos? Granados explica que en numerosas ocasiones «uno de los descendientes puede padecer alcoholismo o es drogadicto». «En estos casos, muchas veces toman la decisión de apartar a este hijo y dejan toda la herencia al resto para que se hagan cargo de quien tiene problemas». Esta es otra de las nuevas modalidades que han incluido el nuevo Derecho Civil, ya que da la posibilidad de realizar un pacto con alguno de los descendientes para que reciba parte del legado a cambio de que cuide a alguno de los hermanos o, incluso, a los propios padres. «Es como si se hiciera un contrato entre particulares», explica Granados.

Segundas nupcias

Pero sufrir una adicción o desentenderse de cuidar a la familia no son los únicos factores que llevan a los padres a no incluir a sus hijos en el testamento. La mayor movilidad geográfica de las personas y una sociedad cada vez más envejecida también están teniendo un peso importante en estas decisiones. «La gente cada vez hereda con más edad porque fallece cada vez más mayor. Así, los herederos a lo mejor tienen 50 o 60 años. Entre esta circunstancia y que la gente vive más lejos, la relación familiar puede enfriarse y se ve a la familia más directa con más distancia. En esos casos puede pensarse qué sentido tiene dejar dos terceras partes de la herencia a un hijo que a lo mejor no han visto en años. En muchas ocasiones se prefiere dejar a un lado a ese hijo y dar gran parte de la herencia a los que sienten más cerca», detalla Diego Granados, que también pertenece a la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado.

Los hijos de matrimonios de segundas nupcias también se están viendo beneficiados desde la entrada en vigor del Derecho Civil Vasco. Así, el experto detalla un claro ejemplo: «Nos vienen personas que quieren dejar su herencia a los hijos de la segunda pareja porque son más jóvenes que los del primer matrimonio». Que el testador tenga más libertad a la hora de elegir a quién otorgar sus bienes no tiene más que puntos positivos para los notarios. «Le veo muchas cosas positivas, sobre todo porque puedes dejar gran parte de la herencia a quien realmente quieras», señala Granados.

Pero no solo los ciudadanos se han tenido que adaptar al nuevo panorama que ha abierto esta legislación. Los notarios también deben enfrentarse a los recovecos que deja sueltos el reglamento. «A medida que vengan los clientes y a ellos les vayan surgiendo las dudas, nosotros también iremos aprendiendo más y resolviéndolas», explican los notarios. Para ello, los colegios de notarios vascos han preparado durante el último año conferencias donde han participado los redactores de la nueva ley, con el fin de que los profesionales supieran de antemano a lo que se enfrentan. Pero tal y como señalan, la práctica y los casos concretos irán instruyéndoles con el tiempo. «Mientras vayamos trabajando en los casos nos irán surgiendo las dudas, pero lo cierto es que las jornadas nos vienen bien para ir aprendiendo sobre la nueva ley y que de este modo no nos pillen por sorpresa los cambios que pueda haber en la legislación».