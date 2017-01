Los coches preferidos de los vascos en 2016

El Peugeot 308 ha vuelto a liderar las ventas de automóviles en Euskadi. Por segundo año consecutivo, la berlina de la marca francesa ha sido el más buscado (1.113 matriculaciones) por los conductores vascos, que ven en él algo que el resto de usuarios de las carreteras en España no ven: no aparece en el 'top diez' de los más vendidos en territorio nacional. Fueron 38.547 los nuevos vehículos que el año pasado pisaron el asfalto de las vías vascas, un 2,5 % más que en 2015. Aunque aún se esté lejos de los 57.500 de 2007 -antes de la crisis- y la subida no haya sido alta, el dato es esperanzador y es indicativo de que la industria del automovil está levantándose de la lona.

TOP 10 EN EUSKADI Peugeot 308 Hyundai Tucson Citroën C4 Opel Astra Dacia Sandero Volkswagen Golf Renault Mégane Nissan Qashqai Seat León Kia Sportage

Pero, ¿cuáles son esos coches por los que los vascos han hecho sus apuestas más fuertes? Contando con el ya mencionado Peugeot 308, líder al igual que en 2015, podemos realizar un ranking con los 10 preferidos por vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Para empezar, se han decantado en buena medida por modelos SUV -todoterrenos 'suavizados' en forma y fondo- como los debutantes en esta lista KIA Sportage (743) o el Hyundai Tucson (1085). El Nissan Qashqai (868), que ha bajado en un año de la 3ª posición hasta la 8ª, es el único de este bloque que sí aparece en la terna española.

En materia de berlinas, nos encontramos en tercera posición con el Citroën C4 -el más vendido de España- y el Dacia Sandero (918) en quinto lugar. En este caso, sí que se puede encontrar a ambos entre los más vendidos de España, muy bien valorados en la relación 'calidad-precio'. El Sandero, con motor Renault, ocupa el último lugar del 'top ten' de ventas en España.

El compacto sí que ha tenido un buen año, al menos en Euskadi. De los 10 automóviles más vendidos en 2016, hasta cuatro comparten esta denominación de origen, estando todos ellos salvo el Opel Astra (984 matriculaciones, 4º en el ranking vasco) entre los más demandados por el resto de usuarios de las demás comunidades autónomas. Con el Astra, aparecen también el Renault Mégane (872), el Seat León (763) y el Volkswagen Golf (878). Modelos llenos de modernidad, confort y potencia, más que aptos para la ciudad y el entramado vial del País Vasco y que repiten, al igual que en 2015, entre los más solicitados en los concesionarios vascos.

TOP 10 EN ESPAÑA Citroën C4 Seat León Seat Ibiza Volkswagen Golf Opel Corsa Renault Mégane Volkswagen Polo Renault Clio Nissan Qashqai Dacia Sandero

De esta forma, de entre los 10 coches que más volumen de ventas han generado aquí en 2016 hay hasta cuatro que no aparecen en la misma clasificación de los conductores españoles: Peugeot 308, Hyundai Tucson, Opel Astra y KIA Sportage. Del pasado año en Euskadi se echan en falta estos modelos: Toyota Auris, Peugeot 3008 y Peugeot 2008. Respecto a los automóviles preferidos el pasado ejercicio por los españoles, no aparecen entre los más buscados por los vascos el Renault Clio, el Seat Ibiza, el Opel Corsa y el Volkswagen Polo. Los gustos, en este caso, 'van por barrios'.

Subida escasa

La noticia menos buena, tal vez, es que el incremento porcentual de ventas que se ha dejado notar en Euskadi (2,5 %) ha sido uno de los más bajos por comunidad de España. A pesar de que en diciembre se matricularon un total de 3.663 unidades, un 9 % más que el mismo mes del año anterior, los números del País Vasco solo son empeorados por Navarra, con un incremento del 1,2 %, y Ceuta y Melilla -1,3 %-. No obstante, hay que tener en cuenta que las ayudas económicas del Plan PIVE desaparecieron en julio, afectando considerablemente a los bolsillos de millones de personas interesadas en hacerse con un utilitario.

En términos globales, el crecimiento porcentual más importante lo han protagonizado los guipuzcoanos, con un crecimiento del 4,17 % respecto al mismo periodo de 2015 hasta alcanzar las 12.401 unidades. Detrás se ha situado Bizkaia, con un incremento del 2,25 % y 19.510 unidades matriculadas. Por último aparece Álava, donde la subida ha sido insignificante, del 0,32 %, hasta sumar en todo el año los 6.636 vehículos vendidos.

Impulsar el mercado

Las patronales han reconocido el buen comportamiento del mercado español en 2016 pero han destacado que no se ha conseguido alcanzar «ni siquiera» los volúmenes de 2008, y que queda «todavía lejos del mercado potencial que se situaría, a corto plazo, en 1,3 millones». Han destacado que la fiscalidad y los programas de achatarramiento son herramientas «fundamentales» para impulsar el mercado y la renovación del parque.

«Si además se aprovechase el buen contexto económico y la mejora del empleo prevista para 2017, el mercado para el año que viene podría situarse por encima de 1,2 millones», han añadido.