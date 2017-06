Nadal: «Si no juego a mi mejor nivel no voy a tener opciones»

«Thiem está jugando a un nivel muy alto. Ha hecho una temporada de tierra fantástica y la realidad es que, o juego a mi mejor nivel o no voy a tener opciones de pasar a la final», advirtió este miércoles Rafa Nadal, que reconoció que contra el austríaco afrontará «el partido más complicado» de la presente edición del 'Grand Slam' parisino. «Thiem es un jugador con una proyección importante. Está llamado a ganar Roland Garros. Lo único que espero es que no sea este año», comentó Nadal, que no dejó de elogiar durante su conferencia de prensa a su verdugo en el Masters 1.000 de Roma: «Golpea muy duro. Es un jugador muy potente, con un gran servicio y que se tira mucho encima de la bola. Tiene un gran potencial», analizó Nadal.

«En Roma (el pasado 19 de mayo) no tuve mi mejor día. Ahí sí le permití jugar en posiciones cómodas», se lamentó el español. «Yo tengo que cambiar algo y espero estar capacitado para hacerlo», apuntó el balear posteriormente en Eurosport, aunque destacó que está «jugando bien y sin altibajos, y eso es lo positivo». «Llevo una temporada haciendo las cosas bien con mi 'drive', he recuperado la sensación que tenía con mi 'drive', que era una asignatura pendiente para mí este año y me lo marcaba como objetivo. Se ha conseguido y lo bueno es que creo que el revés ha mejorado y me permite abrir la pista. Es para estar satisfechos con todo lo que estoy haciendo», reconoció quien estuvo obligado a ausentarse de las pistas la pasada temporada a causa de su lesión de muñeca. «Paré y por suerte el tratamiento fue bien y he podido entrenar un mes y medio antes de la temporada», se congratuló.

Satisfecho de su gran comienzo de curso, Nadal afirmó que precisaba de una trayectoria como la que está disfrutando ahora: «Necesitaba tener la sensación de que jugaba bien, no sólo de saber que podía ganar otro 'Grand Slam'. En Australia sentí que podía estar capacitado otra vez para competir contra todos». También tuvo palabras de ánimo para Pablo Carreño: «Ha sido un día desafortunado para él. El abdominal le ha dicho basta. Lo siento mucho por él, pero creo que sus sensaciones al final, cuando analice todo, serán buenas y se dará cuenta de que ha hecho un gran torneo. Le va a servir para el futuro».

Quien también se plantea ahora un parón tras su despedida en cuartos es Novak Djokovic. «Ya veremos», respondió el serbio cuando se le preguntó si se tomará un descanso. «No es una decisión fácil de tomar. Veremos cómo me siento después de Roland Garros. He reflexionado mucho últimamente. Tengo que saber qué es lo mejor para mí. Tuve muchos cambios en mi equipo. No es fácil tomar ese tipo de decisiones», insistió el balcánico de 30 años.