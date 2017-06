Verdasco vuelve a estrellarse ante el muro de octavos

El español Fernando Verdasco terminó su aventura en Roland Garros al quedar eliminado en los octavos de final, su ronda maldita en París, ante el japonés Kei Nishikori, número 9 del ranking, que remontó para imponerse por 0-6, 6-4, 6-4 y 6-0. En la siguiente ronda, Nishikori tendrá un hueso duro de roer, ya que deberá enfrentarse al británico Andy Murray, número 1 del mundo.

Más información Carla Suárez también se despide de Roland Garros

Verdasco, que llegó a ser número 7 del mundo en 2009, es actualmente 37º del ranking ATP y había firmado un inicio de torneo espectacular en París, donde en la primera ronda derribó al joven talento alemán Alexander Zverev, 10 del mundo y reciente campeón en el Masters 1000 de Roma, y en tercera al uruguayo Pablo Cuevas, 23º de la clasificación mundial.

Verdasco es uno de los pocos jugadores españoles que no tiene Roland Garros como su 'grande' favorito: es el único torneo del Grand Slam en el que nunca ha alcanzado los cuartos de final. Era la sexta vez que llegaba a los octavos de final del cuadro individual en París, pero ese seguirá siendo su techo por ahora en la capital francesa.

"Ha sido un partido tras el que me he quedado bastante dolido", reconoció Verdasco en rueda de prensa. "Ha sido un partido incómodo, no me encontré bien en él. Es triste para mí porque venía jugando bien, venía entrenando bien y tenía muchas esperanzas", admitió.

Espejismo

Verdasco empezó como un huracán con un set en blanco ante el jugador asiático, lo que hizo pensar en una nueva hazaña, pero fue un espejismo. El segundo set fue una de las claves del partido, con una gran igualdad y puntos largos, en los que ninguno de los dos quería ceder ni un milímetro. Con 4-4 en el marcador, Nishikori consiguió romper el servicio del madrileño y llevarse poco después la segunda manga por 6-4.

En la tercera, el jugador japonés consiguió un nuevo 'break' importante en el séptimo juego, para ponerse 4-3 arriba y abrir el camino a otro parcial de 6-4. Nishikori se paseó en el cuarto set, ante un Verdasco hundido física y mentalmente (6-0).

El tenista nipón iguala su mejor actuación en Roland Garros, que eran los cuartos a los que llegó en 2015. "No comencé bien, pero poco a poco pude sentirme mejor en la pista. He terminado muy bien, al final controlé bien la situación", celebró Nishikori.

El recorrido de Verdasco este año en París, ganando a Alexander Zverev y Cuevas, fue una relativa sorpresa, ya que en las citas anteriores había tenido resultados discretos, llegando a cuartos en Houston y Budapest, antes de caer en primera ronda en Madrid y en la segunda en Roma, lo que no parecía ser un buen presagio.

Verdasco continúa en liza en el torneo de dobles en este Roland Garros, donde hace pareja con el serbio Nenad Zimonjic, con el que jugará los cuartos de final contra el brasileño Rogerio Dutra Silva y el italiano Paolo Lorenzi.