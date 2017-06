Carla Suárez también se despide de Roland Garros

Carla Suárez, 23ª del mundo, no tuvo opción frente a la rumana Simona Halep, cuarta jugadora del ránking WTA, ante la que perdió por 6-1 y 6-1, este lunes en su partido de los octavos de final de Roland Garros.

Tras la eliminación de Garbiñe Muguruza, la vigente campeona, el domingo también en octavos de final, el tenis femenino español se queda ya sin representantes en esta edición, aunque el país continúa en liza en el cuadro masculino, con Rafa Nadal como gran candidato al título.

Halep, que ya fue subcampeona de Roland Garros en 2014, se confirma como una de las favoritas al título y en los cuartos de final se medirá a la ucraniana Elina Svitolina, número 5 del mundo, que sufrió para ganar por 4-6, 6-3 y 7-5 a la croata Petra Martic, 290ª del ránking.

El partido de Suárez este lunes, que abrió la batalla en la pista central Philippe Chatrier y que duró una hora justa, no tuvo apenas historia y la jugadora canaria se vio desde el principio superada por una rival con un juego más agresivo y que llevó en todo momento la iniciativa.

"Ella jugó un partido casi impecable, lo hizo todo. Me tuvo al fondo de la pista y eso le hizo estar tranquila. El resumen de hoy es simple: ella jugó muy bien y yo tuve un par de oportunidades para reengancharme que no aproveché", declaró Suárez en conferencia de prensa.

Halep quebró el servicio de Suárez en sus dos primeras ocasiones y ganó los juegos con su saque, para ponerse rápido con 4-0 a favor y resolver luego 6-1 en poco menos de media hora.

El segundo set continuó con la misma tónica y la jugadora rumana rompió de entrada el saque de la española.

Suárez consiguió a continuación su único 'break' del partido, pero Halep quebró de nuevo el saque de la española, muy insegura, en las dos siguientes ocasiones y voló hacia otro 6-1.

"Simona ha demostrado en los últimos años que es una de las mejores del mundo en tierra batida. Me atrevería a decir que si juega como hizo hoy es una clara aspirante al título. Yo he hecho lo que Simona me ha dejado hacer", admitió.

La polémica de Muguruza

Carla Suárez, con su eliminación, no pudo igualar su mejor participación en un Grand Slam, que son los cuartos de final. En París había alcanzado esa antepenúltima ronda en dos ocasiones (2008 y 2014).

Esta temporada, después de sus problemas en un hombro, Carla Suárez sólo había podido encadenar tres victorias en un mismo torneo cuando alcanzó las semifinales en Monterrey. Roland Garros le ha permitido por lo menos regresar a una cuarta ronda.

En sus confrontaciones anteriores, Halep dominaba 6-5 a Suárez (ahora 7-5), pero la española había conseguido sus cinco victorias en las cinco ocasiones en las que se habían enfrentado anteriormente en tierra batida. Fue por lo tanto su primera derrota contra Halep en esta superficie.

Halep se tomó además la revancha de su eliminación ante Suárez en la primera ronda de Roland Garros en 2013.

El domingo, Garbiñe Muguruza, campeona en Roland Garros en 2016, había quedado eliminada en octavos al perder 6-1, 3-6 y 6-3 ante la francesa Kristina Mladenovic.

Después de esa derrota, Muguruza se había quejado del público francés, considerando que no había sido respetuoso con ella.

Carla Suárez fue preguntada este lunes por esa polémica y consideró "totalmente normal" que los aficionados franceses apoyen a los tenistas de su país.