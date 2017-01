Nadal y Federer resucitan su pasado

Como ese viejo amor con el que te reencuentras años después, como ese antiguo amigo al que no ves desde la universidad. Esa sensación de nostalgia y melancolía es la que sienten Roger Federer y Rafael Nadal al saludarse sobre la pista en la final del Abierto de Australia. Casi seis años después de su último encuentro en una final de ‘Grand Slam’ (Roland Garros 2011), dos de los mejores tenistas de toda la historia vuelven a luchar por ser los reyes de Australia. Una bonita reedición de la épica final de 2009, cuando Federer y Nadal se encontraron y el mundo del tenis vivió uno de los cambios generacionales más importantes de su historia. Las lágrimas de Roger tras la derrota en cinco sets y la alegría de Nadal tras conseguir su primer 'Grand Slam' sobre pista dura parecían mostrar que quizá Federer ya no estaba para estas batallas, y que el trono mundial pasaba a manos de Nadal. Sin embargo, unos meses después el manacorense perdió por primera vez en París contra Soderling, el suizo levantó su primer Roland Garros y ambos no volvieron a enfrentarse en una final de un grande hasta 2011.

Sobre la arcilla de París Rafa volvió a mostrar su superioridad en ese tipo de superficies y batió en cuatro mangas al suizo, quien no volvió a pisar una final de Roland Garros. Desde entonces un vacío. Un hueco en el corazón de todo amante del tenis, que no ha podido disfrutar de una final entre estos dos ‘monstruos’ en los mejores torneos del mundo.

La rivalidad siempre se ha decantado del lado del balear, quien ha vencido en 23 ocasiones, por 11 en las que salió victorioso el suizo. El último enfrentamiento, en la final de Basilea en 2015 cayó para Federer. No obstante, un dato es bastante duro para el cuatro veces campeón en Australia, Roger Federer no vence a Nadal en ‘Grand Slam’ desde la final de Wimbledon en 2007. Para hacerse una idea de lo que ha llovido desde entonces, Novak Djokovic no había pisado aún una final de ‘Grand Slam’ y Andy Murray era número 13 del mundo.

A comienzos de año, tanto Roger como Rafa estaban en uno de los momentos más bajos de sus carreras, uno volvía al circuito con 35 años y medio tras seis meses fuera y otro lo hacía tras renunciar al final de temporada por un problema en la muñeca. Nadal, en el noveno puesto del mundo, y Federer en el 17, nada hacía prever que ambos tuviesen opciones en Australia, escenario ideal para que Djokovic y Murray continuasen con su dinastía. Como grandes campeones lucharon contra las circunstancias y sorprendieron a cada persona que acudió a las gradas de la Rod Laver Arena. Federer eliminó a tres ‘top ten’ (Berdych, Nishikori y Wawrinka) y Nadal a dos (Monfils y Raonic) y al futuro de este deporte (Zverev). Dos semanas después del comienzo del torneo, otro capítulo se escribe en una de las rivalidades más bonitas, duras e históricas de este deporte. Una rivalidad entre dos amigos con estilos de juego muy diferentes, entre dos campeones que lo ganaron todo y siguen apasionados por este deporte, incluso cuando ya nadie creía en ellos. Puede que sea uno de los últimos capítulos de la lucha entre Nadal y Federer, pero el recuerdo que dejarán ambos, será inolvidable.