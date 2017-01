Muguruza cae ante una imparable Vandeweghe

Garbiñe Muguruza ha caído en la madrugada de este martes ante la estadounidense Coco Vandeweghe, número 35 del mundo, quien se ha clasificado para semifinales tras frenar las ambiciones de la hispano venezolana de avanzar en Australia.

Vandeweghe, de 25 años, se ha impuesto por 6-4 y 6-0 a su rival, número 7 del mundo, y ahora se enfrentará a su compatriota Venus Williams en semifinales.

Vandeweghe, una de las jugadora más altas del circuito (1,85 metros), aprovechó el impulso tras haber batido a la número uno del mundo, Angelique Kerber en octavos de final. «No me sentía muy bien allí (...) tenía dudas sobre todo», ha dicho la jugadora de 25 años. «Pero seguí presionando y finalmente ella cayó. Una vez me puse manos a la obra en el segundo set me sentí como un tren en marcha, nada podía pararme», ha contado en referencia al resultado de 6-0.