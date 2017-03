Nadal sufre otro revés ante Federer

A la trigesimosexta vez Roger Federer logró lo que nunca había podido conseguir. Por primera vez, el suizo batió en tres partidos consecutivos a Rafa Nadal. Hasta los octavos de final de Indian Wells el de Basilea nunca enlazó más de dos victorias ante el español. Pero la enésima reinvención de Federer batió en dos sets (6-2 y 6-3) y en menos de setenta minutos a un Rafa Nadal que sin llegar a jugar mal, tampoco ofreció nada destacable. Ni la defensa titánica ni la frescura en las piernas del balear tras la cómoda victoria ante Fernando Verdasco fueron suficientes para parar a un Roger Federer que vive una segunda juventud, y que lleva el juego ofensivo hacia una nueva dimensión. Así lo demostró el amplio número de golpes ganadores que exhibió -hasta 26- y la eficacia con su golpe de revés, donde estuvo la clave en la pasada final del Abierto de Australia, y que volvió a ser decisivo en Indian Wells.

Federer ya no corta la pelota para librarse de los ataques del manacorense, ahora se aprovecha de las bolas liftadas para golpear de arriba hacia abajo y convertir la que era su mayor debilidad en un recurso de ataque perfecto. Con esa nueva táctica desmontó a Rafa, que desde hace años basa su juego ante el suizo en bolas altas a la zona de revés. Una estrategia que parece haber llegado a su fin. El suizo soltó hasta ocho ganadores de revés, uno de ellos para cerrar el doble “break” del primer set y otro para finiquitar el partido en el segundo. Como contraposición se situó el revés de Rafa, que solo consiguió un “winner” por nueve errores no forzados. El suizo se aprovechó de las dudas de Nadal y rompió su servicio en cuatro ocasiones -dos por set- con un sorprendente 80 % en bolas de rotura convertidas. Otro de los lunares de Federer contra Nadal, como las bolas de “break” parece haber pasado a mejor vida, y esta vez, fue Rafa el que se fue sin convertir la única oportunidad que tuvo.

La cómoda y rápida victoria de Federer es la decimotercera contra Rafa, por las 23 que acumula el balear. No obstante, Roger no hinca la rodilla ante el manacorense desde hace más de tres años, en Melbourne, desde entonces tres derrotas, que muestran que, con el paso de los años, Federer ha sabido tomarle la medida al juego de Nadal. Todo ello estuvo vigilado por Conchita Martínez, que se encuentra en medio del proceso de selección de los jugadores que participarán en la próxima eliminatoria de Copa Davis ante Serbia y entre lo que aún no se sabe si Nadal estará.

En la siguiente ronda, Federer se enfrentará a Nick Kyrgios, que sorprendió al público desplazado al desierto de Coachella al derrotar -6-4 y 7-6 (2)- al serbio Novak Djokovic, que no levanta cabeza en 2017 y ya acumula tres torneos consecutivos sin pisar semifinales. Será el segundo enfrentamiento entre ambos, tras la victoria del australiano en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid en 2015. Por la parte alta del cuadro destaca la presencia de Pablo Carreño, que venció al serbio Dusan Lajovic -6-4 y 7-6 (5)- y se citará con el uruguayo Pablo Cuevas en cuartos de final.