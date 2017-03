Nadal supera con solvencia a Sock y alcanza las semifinales de Miami

El español Rafael Nadal se jugará el pase a la final del Masters 1.000 de Miami ante el italiano Fabio Fognini después de ganar hoy con solvencia al estadounidense Jack Sock por un claro 6-2 y 6-3.

El quinto cabeza de serie del torneo sacó partido de una nueva muestra de juego compacto y no permitió que Sock, de 24 años, centrase su juego en la fuerza de sus golpes. Ya advirtió Nadal en la víspera que tendría que estar muy atento para no dejar jugar cómodo al estadounidense con el objetivo de evitar que diese rienda suelta a su demoledora derecha. Por suerte tampoco tuvo su noche con el saque y puso en juego el 56% de sus primeros servicios. No tardó Nadal en romper el set a su rival, y en el primer juego al resto apenas necesitó mantenerse firme ante los cañonazos de Sock y abrir la cancha para que no tuviese tiempo de armar su brazo. Así, el de Kansas City ya sumaba cinco errores no forzados en tres juegos. Lo suficiente para que Nadal abriera distancias (3-0).

A pesar de que el finalista de este año en el Abierto de Australia y Acapulco (México) no comenzó del todo fino con su primer servicio, no sufría con su servicio e incluso se permitía el "lujo" de ganarlos en blanco, como el cuarto. Nadal ya sabía la receta para ganar a Sock, al que ya había superado en sus dos partidos anteriores, ambos en 2015, aunque en los dos el estadounidense le arrebató un set al balear. En Miami, ni siquiera tuvo esa opción. Y eso que el estadounidense había ganado a cuatro de los últimos cinco jugadores del Top 10 a los que se había enfrentado y venía de ganar en otro torneo floridiano, en Delray Beach, en febrero pasado.

El manacorí mantuvo la solidez que ya mostró en la víspera ante el francés Nicolas Mahut, al que no le concedió ninguna opción de rotura, y dejó a Sock "seco" en el primer set, que ganó por 6-2. El susto llegó con el inicio del segundo parcial, en el que el joven tenista estadounidense se activó y rompió el saque a Nadal, confirmó el quiebre y se puso 0-40 en el siguiente, a un paso del 0-3. Pero el balear reaccionó a tiempo para mantener su saque, y con él sus opciones de cerrar el partido en dos sets, y posteriormente le quebró el servicio a Sock (2-2).

El 17 de la ATP dejó escapar ahí su oportunidad y la concentración, y un ex número uno del mundo como Nadal no deja pasar esas oportunidades y dejó atrás en el marcador a Sock, que alcanzaba por cuarta ocasión consecutiva unos cuartos de un Masters 1.000 tras Shangai y París el año pasado e Indian Wells este año y lleva una temporada muy completa, con un balance de 18 triunfos y 4 derrotas. El finalista de 21 Grand Slams ganó los siguientes cinco juegos y está un paso más cerca de su quinta final en Miami (2005, 2008, 2011 y 2014), uno de los pocos grandes que todavía no ha ganado.

Pero antes deberá ganar a Fognini, que hoy dio la sorpresa al derrotar al japonés Kei Nishikori por 6-4 y 6-2. Nadal y el tenista transalpino tienen una rivalidad que quedó patente en un enfrentamiento en el ATP 500 de Hamburgo (Alemania) cuando Fognini protestó por el tiempo que tarda el balear en poner la bola en juego. El balance es favorable al español, que ha ganado siete de sus partidos con el de San Remo, el último de ellos en el pasado Abierto de Barcelona (6-2 y 7-6(1)).