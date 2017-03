Nadal: «No sabía que mi tío iba a dejar de viajar conmigo»

"Las declaraciones de Toni Nadal no me sorprendieron... Simplemente es que no sabía nada en aquel momento", aseguró la madrugada del miércoles Rafa Nadal en alusión al anuncio que hizo público su tío y entrenador a mediados de febrero de no acompañar en los viajes al ex número uno del mundo a partir de la próxima temporada. Pese a todo, Rafa Nadal dijo entender la decisión de su técnico. "Uno lleva muchos años por el circuito y se ha perdido cosas muy importantes de sus hijos y necesita estar cerca de su familia. Le estoy muy agredecido", afirmó el tenista balear en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

También se refirió Nadal al técnico que se ha incorporado a su equipo, Carlos Moyá, a quien el manacorense elogió. "Moyá ha llegado con mucha ilusión y con ganas de trabajar algunas cosas específicas. Va por buen camino", destacó.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario 'L'Equipe', Nadal aseguró que no ha sido él quien ha pedido "la independencia total" de su tío y entrenador y que simplemente quiere la autonomía "de un muchacho de 30 años" que "con el tiempo es más capaz de tomar sus propias decisiones".

El nueve veces ganador de Roland Garros no descartó que la temporada próxima Toni pueda acompañarle en algún torneo, como el Grand Slam de tierra batida. "Tengo mi personalidad, mi carácter y es normal que tome mis propias decisiones en muchos temas, pero es cierto que siempre pido la opinión de Toni, al igual que de otros miembros de mi equipo y de mi familia. Soy alguien que escucha e incluso diría que soy bastante obediente", aseguró.

Nadal descartó que la decisión de su tío de no seguirle en los torneo la próxima temporada tenga que ver con el hecho de que ya no tenga influencia en sus decisiones y reconoció todo lo que el entrenador ha hecho por su carrera.

"No olvido que sin Toni no hubiera jugado nunca al tenis, hubiera jugado al fútbol. Ha tenido un enorme impacto en mi juego y también en mi personalidad y en mi educación", señaló.

El tenista aseguró que en los torneos donde su tío no le acompaña en la actualidad hablan a diario y agregó que estaría "feliz" de que decidiera estar presente en torneos como el de Roland Garros.

"No será un revolución"

Nadal aseguró sentirse "preparado" para viajar sin su tío y afirmó que "no será una revolución" pero que "habrá que pensar en una nueva organización sin Toni".

Comparado constantemente con el suizo Roger Federer, que recientemente le eliminó del torneo de Indian Wells y que dijo que "sería un sueño jugar cinco años más", Nadal señaló que no se proyecta en el futuro.

"Vio el día a día. Todos los años que ya he vivido son una realidad más hermosa de lo que nunca hubiera soñado. Le debo a la vida todo lo que me ha dado y espero que esto dure lo máximo posible".

Aunque se dijo preparado para afrontar la vida sin tenis, porque la ha vivido en los largos periodos de ausencia de las pistas, reconoció que le cuesta más "imaginar la vida sin competición".

"Me gusta cuando hay que superarse, en lo que sea. Impulsado por mi tío he trabajado duro cada día, con intensidad, con presión, para aprender a pasar por encima de las dificultades; eso me ha ayudado a aceptar las lesiones, lo momentos difíciles. Tengo el espíritu de la competición, me gusta", dijo.

Nadal se refirió a la reciente final del Abierto de Australia que le enfrentó a Federer y que consideró "un gran momento para la promoción del tenis".

"Hubiera preferido ganar, pero estoy contento de haber regresado a la final de un Grand Slam en un partido como ese. Es historia de nuestro deporte", señaló.

El tenista manacorense reconoció que esta temporada está pudiendo entrenar mejor sin problemas físicos, lo que le permite centrarse al cien por cien en su juego.