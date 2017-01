«¿Qué has dicho? Estás buscando problemas...»

Wawrinka y Tsonga han protagonizado este martes una de las discusiones más fuertes del tenis desde que arrancó este 2017. El suizo, que le había dado un pelotazo al francés, recriminó al tenista galo que le mirara mal después de ese 'accidente'. Acto seguido, ambos mantuvieron una fuerte discusión desde sus respectivos banquillos. El partido, por cierto, terminó con victoria del tenista suizo por tres sets a cero.

Tsonga se fue mascullando algo al descanso. Todo empezó cuando el polaco le preguntó qué estaba diciendo: «¿Qué has dicho? Eres tú el que se me ha quedado mirando, mira quien habla». Tsonga contestó: «No he dicho nada y en absoluto me he quedado mirándote». Stan, peleón, siguió apretando a su rival: «Estás buscando problemas. No lo entiendo, ¿te he mirado yo?». «Por supuesto», replicó el galo. «¿Cuándo?». «Ahora». «Tú me estás mirando a mí. Esto es un partido de tenis. Cálmate, relax, relax», finalizó el suizo.