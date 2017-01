Nadal dice que «estaría pescando» si no pensara que sigue siendo competitivo

Rafael Nadal ha afirmado este lunes que si pensara que no puede seguir luchando con los mejores, pese a que las lesiones han mermado su carrera estos últimos años, se quedaría en casa pescando.

El tenista español ha ganado catorce títulos de Grand Slam, pero el último fue el Roland Garros conquistado en 2014 y su temporada de 2016 se vio lastrada por una lesión en la muñeca. Pese a que algunos piensan que su mejores tiempos han pasado, Nadal ha insistido en que tiene fe, a una semana del inicio del Abierto de Australia. "Si creyera que no puedo tener posibilidades en los próximos once meses, me quedaría en casa pescando", ha señalado en Sídney.

"Mi objetivo real es intentar competir por cosas importantes y para ello soy consciente de que tengo que tratar de vencer a los mejores", ha añadido, en referencia a Andy Murray y Novak Djokovic. "Estoy trabajando duro y tengo la motivación y la pasión para seguir. Siento que soy feliz y que puedo trabajar para ser quien quiero y puedo ser", ha remarcado.

Nadal, número nueve del mundo, tendrá un buen test en el Abierto de Australia, donde sólo ha ganado un título y donde cayó en primer ronda el año pasado. "Siento que Melbourne es una oportunidad para jugar bien de nuevo y tener sensaciones positivas. Todo puede pasar si empiezo a sentirme bien y competitivo", ha añadido. "Me gusta jugar en Melbourne. Es un torneo increíble. Estoy muy ansioso por volver. El año pasado fue duro y espero que cambien las cosas este año y jugar mejor de nuevo", ha remachado.