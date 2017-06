Viñales vuelve a ser Viñales en Assen

Tras el fiasco de Montmeló, en un fin de semana en el que estuvo desdibujado incluyendo una pobre carrera y un enfado posterior con muchos mensajes velados acerca de los neumáticos y de Michelin, Maverick Viñales volvió por sus fueros en Assen para erigirse en el dominador de la primera jornada de entrenamientos, todavía en seco a la espera de que la lluvia protagonice el sábado, el día en que se definirán las tres parrillas de salida mundialistas para el domingo. «Me he sentido fuerte, como siempre, desde la primera vuelta, así que estoy muy contento», reconoció Viñales, al que rivales como Andrea Dovizioso o Marc Márquez, sus inmediatos perseguidores en la general de MotoGP, asignaron el rol de piloto a batir en el trazado neerlandés no sólo por su tiempo a una vuelta si no también por el ritmo de cara a la carrera. «Es siempre bueno volver a sentirse como al principio de temporada, como cuando estábamos dominando claramente los entrenamientos y luego me sentía fuerte en carrera. En Assen hemos tenido un buen set up desde la primera vuelta. Sobre todo, hemos probado los tres neumáticos traseros y la moto funciona bastante bien con los tres. Estoy contento con eso y sé que la rueda trasera aguantará este fin de semana».

Es decir, que Viñales espanta de partida los fantasmas vinculados a los neumáticos, lo que, como había apuntado en la jornada previa, le permite centrarse en el trabajo de puesta a punto de su Yamaha, esta vez con dos chasis diferentes, el que habitualmente ha venido usando en este 2017 y uno modificado que tanto él como Valentino Rossi estrenaron en el entrenamiento post Gran Premio de Cataluña.

«Confirmo que me encuentro mejor con este chasis nuevo, pero será un poco difícil gestionar la situación ya que tenemos sólo uno, aunque probaremos a hacerlo», apuntó Rossi, sexto al final de un día en el que las cuatro Yamaha finalizaron entre los ocho primeros, con Jonas Folger segundo, una señal del buen encaje de la moto nipona a Assen. «Este es un circuito que a mí siempre se me ha dado bastante bien y cuando los neumáticos van bien las diferencias son menores tanto entre los pilotos como entre las motos», explicó el italiano, que también apuntó a su compañero de equipo y que también descartó que este vaya a ser otro fin de semana centrado en los neumáticos. «Este es un circuito en el que los neumáticos suelen trabajar siempre bien y ya el primer día hemos hecho unos tiempos bastante rápidos». «Aquí Michelin ha vuelto un poco a lo estándar que teníamos y creo que ha acertado y que se hablará menos de ellos», corroboró Márquez, tercero al final del día. «Son unos neumáticos que para todos van más o menos bien. A unos les irá un pelín mejor que a otros, pero hay una base buena y hay neumáticos para elegir para todos los gustos». El de Cervera mostró, en cualquier caso, algunas dudas acerca de los puntos débiles de su Honda, sobre todo respecto a la competencia.

Martín, por delante de Canet y Mir En Moto2, el mejor tiempo corrió a cargo del líder de la general, el italiano Franco Morbidelli (Kalex), que completó su mejor vuelta en 1 minuto, 38 segundo y 61 milésimas por delante de su compañero de equipo, el japonés Takaaki Nakagami. Mientras, en Moto3, Jorge Martín (Honda) hizo valer su tiempo de 1 minuto, 42 segundos y 414 milésimas para hacerse con la primera posición por delante de los también españoles Aron Canet (Honda), a 179 milésimas, y del líder de la general, un Joan Mir (Honda) que rodó a 505 de Martín.

«Yamaha aquí siempre ha tenido como punto fuerte la estabilidad en las curvas rápidas, y esto está lleno de curvas rápidas. He podido hacer tres cuartos de vuelta detrás de Rossi y he visto que tiene una moto muy estable, fácil de conducir, y esto les permite tener un ritmo muy estable. Es donde nosotros tenemos que trabajar. Sabemos que nuestra moto es más inestable y hay que trabajar para ganar en otros puntos, lo que creo que podemos hacer. Y de Ducati se confirma que Dovizioso es un claro candidato al título. En un circuito en el que solían sufrir, Dovizioso está justo detrás de mí», apuntó acerca del italiano, que quiso ser mucho más cauto en la valoración de su situación real y el de la marca italiana. «De confirmado, nada, es la carrera del domingo la que nos dirá si estamos o no. Maverick ha ido fuerte con todos los neumáticos, Márquez ha hecho unas cuantas vueltas buenas y tiene buen ritmo. Son los dos que están mejor, pero no estamos tan lejos. Somos competitivos, pero Viñales ha demostrado una competitividad extraordinaria».

Con la amenaza en la recámara de la lluvia, un factor que puede trastocar el panorama de la categoría –en 2016 la victoria, en mojado, fue para el australiano Jack Miller-, MotoGP encara la octava prueba del año con un panorama ‘normal’, el dominio de Viñales, la resistencia de Márquez y el crecimiento de Dovizioso y Ducati. Con la lucha por el título por definirse.