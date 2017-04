El piloto Xavi Forés sufre quemaduras al aguantar su moto en llamas en Aragón

El piloto Xavi Forès arriesgó más de lo necesario con su Ducati en la primera carrera del GP de Aragón de Superbikes que se disputó este sábado. El valenciano protagonizó una gran salida pero tuvo que abandonar al ver cómo su moto se incendiaba en plena carrera, dejando una de las imágenes más espectaculares del fin de semana en el trazado de Alcañiz.

Pese a ver el fuego el piloto decidió frenar su moto lentamente para evitar soltarla y originar más daños. Pero lo que no esperaba Forès era que las llamas aumentaran de tamaño tan rápidamente, lo que sorprendió al piloto y le originó quemaduras.

