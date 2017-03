Efrén Vázquez confirma su retirada por «falta de apoyo económico»

El piloto vizcaíno Efrén Vázquez ha confirmado su retirada del Campeonato del Mundo de motociclismo «por falta de apoyos económicos», después de nueve temporadas y más de 140 carreras disputadas.

«No contábamos ni con 5-10% del apoyo económico que hacía falta para un proyecto de garantías, y sin dinero no hay fiesta. No ha sido por decisión nuestra, sino porque económicamente no se llegaban a cubrir los mínimos para estar delante», ha explicado el piloto .

Vázquez ha admitido en declaraciones a COPE Bilbao que cuelga el casco con la «espinita» de no haber sido él quien haya podido tomar la decisión de retirarse. «Podía haber demostrado que me quedaban unos cuantos años más a un nivel alto en el Mundial en Moto 2, sin decir que ese sería el límite. Hemos llegado hasta donde hemos podido», ha señalado.

«Me da un poco de pena, pero estoy muy satisfecho con lo que hemos conseguido. Pienso que es mucho más de lo que hace unos años podíamos imaginar», ha admitido.

Vázquez, de 30 años, debutó en el Mundial en 2007 con una Aprilia de 125 c.c., categoría en la que corrió cuatro temporadas completas (2008-2011). Además, sumó otras cuatro en Moto 3 (2012-2015) y la última, el pasado año, en Moto 2.

El piloto del barrio bilbaíno de Rekalde completó su mejor campaña en 2014 sobre una Honda. Ese año logró sus dos únicas victorias mundialistas, en Indianápolis y Malasia, y acabó en cuarta posición en la clasificación final.

En el palmarés del motociclista vasco más laureado de la historia aparecen además otros catorce podios gracias a seis segundos puestos y ocho terceros.