Rossi y Viñales presumen de su nueva Yamaha

Valentino Rossi y Maverick Viñales ya conocen la Yamaha de MotoGP 2017. El Distrito Telefónica, sede central de la compañía en Madrid, fue testigo de uno de los momentos más esperados de la pretemporada de MotoGP, la presentación del equipo Movistar Yamaha MotoGP.

Rossi y Viñales cedieron el protagonismo a la Yamaha YZR-M1, que estrena colores y una línea renovada para afrontar el Mundial, y que ambos pilotos probarán en los entrenamientos de Sepang, Australia y Catar, previos al campeonato. Uno de los principales cambios de la imagen de la nueva Yamaha de la casa de Iwata, tras tres años con una imagen similar, es el nuevo diseño es la 'M' de Movistar, patrocinador principal, más grande y con más presencia en el carenado, junto con el azul del resto de la moto, que es el color principal del patrocinador.

Valentino Rossi, el piloto con más podios y puntos del Mundial de motociclismo, se mostró ilusionado con la nueva temporada en la que estrena compañero: «El lanzamiento del equipo es siempre un momento emocionante para todos, no sólo para nosotros, los pilotos y el equipo, sino también para los aficionados». El piloto italiano se mostró ambicioso como siempre y confesó que el objetivo es «luchar por la victoria en cada carrera». «Lo importante será ser lo suficientemente competitivo y rápido para pelear por las victorias. En las primeras carreras serán claves para entender la potencia de la moto y de los rivales, a partir de ahí trabajar para ser lo más rápidos posible».

Aunque ya no tendrá la sombra de Jorge Lorenzo, Rossi seguirá teniendo la competencia en su propio equipo: «Creo que sí será un rival por el título», señalaba el italiano al hablar de Maverick Viñales. «En nuestro equipo siempre he estado acostumbrado a tener compañeros muy fuertes y creo que Maverick lo es. Me sorprendió desde el primer día», aseguró con una sonrisa.

Viñales y el secreto de Rossi

Y si había alguien realmente contento en la presentación de la nueva M1 ese era Maverick Viñales: «Cuando era niño solía ver a Valentino correr en su M1 y ahora estoy aquí junto a él. Es un sueño hecho realidad». «Debe tener un secreto porque cada año que pasa es más rápido y mejor, MotoGp cada vez es más exigente y él está ahí, habrá que preguntarle el secreto», dijo con gesto complice con el italiano.

El joven piloto, tras dos años en la categoría reina, llega a Yamaha «feliz, motivado y dispuesto a darlo todo» y confesó que sus primeros días en el equipo Yamaha han sido positivos: «El recibimiento ha sido increíble, pasé uno de los días más especiales del año con mi nueva familia. Muy motivado por firmar con Yamaha, trabajando mucho, haciendo todo en mi mano para ser el mejor Maverick que pueda».