McLaren da jaque a Alonso

Decían por Twitter los fans de Fernando Alonso que, como en las comedias de situación de los años 80 y 90, en la que un personaje decía una frase cómica para ‘desengrasar’ la carga dramática del capítulo, al “engine, engine” sólo le faltaban las risas enlatadas. Alonso volvió a romper este viernes en el circuito de Bakú, que estrena este año la denominación de GP de Azerbaiyán, y lo hizo al grito de su latiguillo. Casi no se lo podían creer los fans que lo veían en televisión (en directo, por las características del trazado, poco): estaba echando humo y se veían obligados a parar el coche a media hora del final.

Esta vez no fue el motor en sí, no obstante. Lo que falló fue la caja de cambios que, si bien ya llevaba mucho trabajo encima, no era la parte más débil del monoplaza. Sea como fuere, otra sesión en la que Alonso fue noticia por no acabar, que por hacer un buen resultado. Pese a todo, sorprendentemente en Honda aseguran que ha sido una buena jornada de trabajo. “Ha sido una decepción que Fernando tuviera que detenerse durante los FP2, y desafortunadamente para nosotros ha sido antes de su vuelta cronometrada, pero aun así hemos visto ciertos progresos en la potencia de la unidad de potencia. En general, creo que ha sido un día positivo”, aseguraba Yusuke Hasegawa, máximo responsable del motorista japonés, después de este viernes.

Alonso ha estrenado este viernes una tercera especificación de la unidad de potencia con la que Honda quiere dar el salto. Según ellos, han obtenido datos “esperanzadores”, por lo que pueden dar un salto de calidad (o eso esperan) en las próximas carreras. Pese al abandono, Alonso no cargó las tintas demasiado y al menos se conformó con no haber tenido un accidente, como sí tuvieron Sergio Pérez o Jolyon Palmer en las dos sesiones. Ambos se estrellaron en el mismo punto: la variante de las curvas 8 y 9, al lado del vistoso castillo del siglo XII por el que pasan los pilotos en la capital azerí.

“El trazado estaba complicado hoy. Los neumáticos principales y de repuesto pierden calor en las rectas largas, así que cuando frenas, de repente se bloquean y sigues recto. Hemos visto a muchos coches salirse, sobre todo porque todo el mundo busca su límite los viernes”, analizaba el asturiano. No le falta razón: la falta de goma en pista y el cambio de temperatura entre los primeros libres y los segundos hizo que los tiempos bajaran notablemente en la sesión vespertina, que como la matutina estuvo dominada por Max Verstappen.

Vettel y Hamilton, tapados

Los dos máximos candidatos a la victoria este fin de semana, según las apuestas, se quedaron en un segundo plano este viernes. Ni Sebastian Vettel ni Lewis Hamilton mostraron sus armas en los libres, en los que ensayaron fundamentalmente con cargas altas de combustible y sobre el comportamiento de los distintos compuestos de neumáticos. La larguísima recta de este circuito, donde probablemente se bata el récord de velocidad del año, unido a las zonas viradas hacen del de Bakú uno de los más intrincados y complejos para preparar. El set-up de los coches debe encontrar el equilibrio entre las zonas rápidas y las lentas, ambas en sus extremos de configuración, por lo que tener el punto óptimo es muy complicado.

Por eso se vieron numerosas salidas de pista. La mayoría no tuvieron mayores consecuencias, si bien auguran un fin de semana movido para los comisarios, que seguro que tienen trabajo tanto el sábado en clasificación como el domingo en carrera. Uno de los que esquivó estos problemas fue Carlos Sainz. Por suerte para el madrileño, apenas tuvo un par de sustos sin mayores consecuencias que una vuelta perdida. Sus opciones de cara a este fin de semana, como siempre, son entrar en los puntos, aunque tendrá que bregar con las tres posiciones de castigo que le impusieron en la última carrera.