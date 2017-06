Lewis Hamilton abre la puerta a su retirada

Lewis Hamilton no descarta poner fin a su carrera en la Fórmula 1 cuando finalice la presente temporada. "Mi destino está en mis manos. Puedo decidir retirarme al final de esta temporada. ¿Significa eso que mi legado sería menos grande que si me retiro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo?", ha apuntado el triple campeón del mundo en una entrevista concedida a 'Auto', la revista oficial de la FIA. "No me gusta hacer planes porque no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina, no sé lo que voy a hacer", ha agregado el británico.

Las inesperadas reflexiones de Hamilton han hecho retrotraerse a los responsables de Mercedes, la escudería del británico, a lo ocurrido el año pasado con quien fuera su compañero Nico Rosberg, quien anunció su adiós nada más proclamarse campeón del mundo, y han desatado múltiples especulaciones en el 'paddock' justo antes de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana.

"Si me aplico igual que me he aplicado siempre en mis carreras y lo aplico para cualquier cosa que quiera hacer en la vida, o si todavía son carreras, creo que puedo conseguir grandes cosas. Nunca voy a dejar de buscar los límites de lo que sea que vaya a hacer y siempre voy a buscar la grandeza en cualquier mundo en el que esté metido. Pienso que esta mentalidad creará mi legado", confiesa Hamilton en la entrevista concedida a 'Auto'.

El británico abunda en cómo le gustaría ser recordado en el circuito una vez que lo abandone, citando al brasileño Ayrton Senna, su gran referente. "Lo único en lo que pienso es que quiero ser conocido como un corredor duro pero justo. Espero ser recordado de la misma forma que se recuerda hoy a Ayrton Senna, ese ha sido siempre mi objetivo, parecerme a Ayrton, emularle. Espero que cuando me retire la gente pueda respetar mi compromiso, mi habilidad y mi conducción de la misma forma que respetaron la suya", remacha.