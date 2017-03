Alonso: «Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo»

No podía faltar la 'rajada' de Alonso sobre su equipo tras una carrera en la que, esta vez, ha estado a punto de hacer un milagro en forma de 10º puesto. Esa es la aspiración que tiene McLaren a día de hoy, y eso que en Australia fue una carrera que, por sus circunstancias y características, pudieron aspirar a ello, ya que en palabras del asturiano “en circuitos normales nuestra posición será más retrasada”.

Para Alonso la de este domingo, en contexto, ha sido "la mejor carrera de mi vida hasta ese momento". Y lo explicaba con un duro palo hacia el trabajo de su escudería en general, no sólo de Honda. "Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera. Sin hacer preparación invernal, teniendo que salvar gasolina de manera masiva, casi un segundo por vuelta levantando el pie. Aun así estábamos en los puntos, lo que era una sorpresa bastante grande lo que estábamos consiguiendo, aunque al final no se pudo completar", destacó. El incidente, una suspensión rota, le dejó fuera de los puntos que había rondado durante casi toda la prueba.

Ahora es trabajo de McLaren ponerse las pilas. "Nos sacan a final de recta 10 km/h porque tenemos poca ala, pero en mitad de recta nos sacan 30 o 35 km/h. Pocas veces se repetirá este fin de semana. 13º en la crono, meternos en la Q2 y ahora en carrera estar en los puntos. En las próximas carreras va a ser prácticamente imposible", prevé el asturiano. "McLaren tiene que encontrar algo lo antes posible porque de lo contrario Stoffel y yo haremos todo lo posible, pero será difícil puntuar", advierte. Su compañero Vandoorne acabó la carrera, pero último.