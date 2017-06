Rahm se mete en la boca del lobo

La víspera comenzó el ensayo general alcanzando sin problema la primera nota exigente. Simbólico birdie en el 9. Tocaba repetir, iniciar el camino del mismo modo, avisar al US Open de que Jon Rahm ha llegado a Erin Hills con la ambición de vivir cuatro días lo más cerca posible del trofeo. Tras más de cuatro horas de juego bajo un sol agobiante, su recolecta no fue la esperada. Muchos gritos de ánimos, casi tantos «¡Ohhh!» de esos que denotan que sí pero no, que la bola roza sin caer en la cazoleta, y menos ovaciones provocadas por golpes para el recuerdo de los aficionados. Se exigió al máximo porque no sabe jugar de otro modo. Y dejó el campo con un mosqueo considerable, cuatro golpes como exceso de equipaje en su tarjeta y la obligación de hacer los deberes en el segundo recorrido al que accederá con la sombra de la guadaña del corte cerca de su posición.

CLASIFICACIÓN US Open 1. Rickie Fowler (EE UU)-7 (65) 2. Brian Harman (EE UU)-5 (67) -. Tommy Fleetwood (ING) -5 (67) -. Brooks Koepka (EE UU)-5 (67) -. Marc Leishman (AUS)-5 (hoyo 13) 6. Patrick Reed (EE UU)-4 (68) -. Kevin Na (EE UU)-4 (hoyo 13) 8. Jamie Lovemark (EE UU)-3 (69) -. J.B. Holmes (EE UU)-3 (69) -. Lee Westwood (ING)-3 (69) ... 42. Ángel Cabrera-Bello (ESP)E (72) -. Sergio García (ESP)E (hoyo 11) 128. Jon Rahm (ESP)+4 (76)

Todo lo que no quería que sucediera, ni él ni ningún otro jugador, se concentró en el de Barrika. Soltó un misil para entrar en calor en el 10, desde donde partió, que le reportó un segundo golpe factible según la composición de lugar. Se le fue lejos, fuera de green, a los pies de las gradas y en un semillero de festuca, esa maldita hierba alta que es la gran trampa de Erin Hills. Librólos tallos con una sutileza de cirujano y flirteó incluso con embocar desde esa posición. Estábamos todos anotando su primer par cuando el putt de menos de dos metros dibujó una corbata para esquivar el hoyo. Bogey.

Lo encajó con aparente naturalidad. Como si fuera un aviso para poner más atención, precisión o lo que demonios se necesite en esas circunstancias. Su estado emocional, aún no lo sabía, acababa de ser puesto a prueba. La salida del 11 fue un itinerario tenebroso. Muy a la izquierda de calle hasta cruzar el límite. Otra ración de hierba con el agravante esta vez de tener por delante cientos de yardas. Golpe de sacrificio para alcanzar calle y maravilloso approach que deja la bola a dos metros del trapo. Ovación. Y decepción inmediata con la segunda corbata que elevaba a dos golpes el castigo en el primer par de banderas afrontadas. En ese instante, su mente comenzó a soltar chispazos, incapaz de entender una puesta en escena tan alejada de lo mil veces planteado, imaginado y repasado junto a su caddie.

No le salían las cuentas

Un dirigible se estrella junto al campo y el piloto resulta herido Una columna de humo llamó la atención a media mañana en Erin Hills. Estaban en ebullición los primeros partidos del día, con el público por fin dando muestras de existencia, cuando se percibió la humareda relativamente cercana. Nadie sospechó de su procedencia hasta que la organización emitió un comunicado en el que confirmó que se trataba del accidente sufrido por un dirigible que se estrelló contra el suelo. El aparato era ajeno al entorno del US Open y posiblemente tenía un fin comercial ya que hay varios de esos ingenios surcaron el cielo, siendo el más grande el que procura las imágenes cenitales de la competición. Cuando llegaron los efectivos de seguridad al lugar del incidente, a unos 700 metros de uno de los hoyos, se toparon con los restos calcinados del dirigible cuyo piloto seguía con vida aunque presentaba múltiples fracturas por el impacto. Se ha abierto una investigación pero no se prevén dobleces en el asunto más allá del desgraciado accidente. Fue un caso que pasó desapercibido para el público, muy numeroso y activo para seguir los partidos en un recorrido agotador por la distancia y la orografía, con constantes desniveles y lomas que se deben superar para avanzar junto a los jugadores. Llama la atención el refrendo de que el hombre, y en este caso el aficionado al golf en Estados Unidos, es animal de costumbres. La bestial carpa que hace las veces de tienda oficial se encuentra en la entrada al recinto, obviamente. Y nadie la va a mover durante el día. Hay más de 400.000 artículos inventariados, con lo que tampoco se van a agotar los recuerdos. Pues nada, hay que hacer acopio de merchandising como si no hubiera un mañana y cargar con enormes bolsas durante todo el día dándole a la suela con brío en vez de aprovechar a la salida para gastar los dólares con más relajación. La hidratación es una batalla que se ha ganado. Todo el mundo con su gorra y botella de agua. Comprar una durante el recorrido cuesta tres dólares y comer una hamburgesa, diez. Para que no se diga, junto a los numerosos baños desplegados por el recorrido emergen unas tiendas rotuladas como 'Hydration Station'. Vamos, unos grifos para poder rellenar las botellas. Pero dicho así, mola más.

Dos pares para tranquilizarse pese a seguir visitando zonas peligrosas. Otra salida al rough afeitado la víspera que reactivó el castigo al volver a condenar un toque para devolver la bola al carril de aceleración y con ello el tercer bogey. Sonaban vítores en su partido, pero no eran en su honor. Como si fuera su yang, Fowler se ponía en modo exhibición con ráfagas de birdies; y Matsuyama aportaba un eagle desde otro condado en el 15, con bola larga que se autorregula en caída para acabar dirigiéndose con una sumisión de libro atraída por la oscuridad del hoyo. A Rahm no le salían las cuentas, estaba con +3 y hasta tres bolas lamieron el perfil de la cazoleta rechazando su invitación a pasar.

Primer gesto negativo. Nuca hacia adelante y mirada clavada en el suelo. La cosa iría a más. En el 17, sin ir más lejos, antes de cerrar la mitad del recorrido. Se le fue la mano con el putter, una barbaridad. El envío cruzó todo el green lateralmente para caer en la vaguada opuesta. Tripateo para el cuarto bogey. La cosa se ponía ya serie y Rahm seguía sintiéndose culpable y, lo que es peor, incapaz de enderezar el rumbo. Se llevó las manos a la gorra, la sacó, la golpeó contra su cadera. Tiró el palo y dedicó una patada de refilón a la bolsa. Dejó a todo el mundo aún en el tapete y se dirigió cuesta arriba, rumiando la hiel, al tee de salida del 18. Hasta su novia Kelly, que siguió entre el público su partido, elevó a las cejas en un gesto entre la comprensión y el 'cualquiera le dice algo'.

Con cuatro sobre el par y los nueve hoyos restantes, mal panorama se adivinaba. Su juego se serenó, aseguró más calles en la salida y siguió sin acercar la bola lo suficiente a bandera para no exigirle putts excesivos. Tiró varios de indudable mérito, pero el «¡Ohhh!» era la consecuencia. Su única sonrisa espontánea, automática, apareció en el 3. Por fin un ejercicio de sota, caballo, rey. Birdie para rebajar la presión, que volvió a subir en el siguiente con el quinto bogey del día que le devolvió a un +4 ya inamovible y amenazante. Salvó algunos pares que se le complicaron y rebajó el castigo a los palos por su mal resultado.

Seguro que no ayudó nada que a su vera Rickie Fowler abriera una franquicia de birdies para ponerse como líder del torneo con -7 a falta del inicio de los últimos partidos, entre los que se encontraba Sergio García, que se marcó un eagle como aperitivo. Rafa Cabrera-Bello salvó el día con +1 y la gratificante sensación de que «no me han salido muchas canas».