Una mañana con Rahm da para mucho

Empieza la mañana con un hipotético birdie en el 10. Segundo tirazo que deja la bola a un metro de bandera y emboca. Es un dulce que a nadie le amarga. Luego repite técnica de putt desde distintos puntos del green, buscando posibles colocaciones de bandera los días de competición. Rutina. Antes, tras desayunar y estirar, soltó el cuerpo en el área de prácticas. Saluda a los informadores. Realiza un simulacro de jornada de competición. Se pone en marcha a la misma hora que la cita de hoy (07.51) y desde el hoyo 10 que compartirá con Fowler y Matsuyama, igual que en The Memorial, la anterior cita que jugó.

Le agrada sentirse acompañado y no desperdicia la ocasión para hacer algún comentario que más que de una incipiente estrella del golf parece proceder de un joven vecino con el que te encuentras todos los días. La naturalidad en el deporte de élite es un bien en peligro de extinción. Él, ojalá que no sea de momento, discute esa teoría.

Un llavero con el león del Athletic El escudo de su equipo no le dejaron llevarlo en su bolsa de palos por una cuestión de intereses cruzados entre las multinacionales Nike y Adidas, pero el golfista ha encontrado pronto una manera de sustituirlo. A falta del escudo, ha decidido exhibir un llavero rojiblanco con el león del Athletic. Ojalá le dé suerte.

En cada uno de los nueve hoyos que acaba jugando, tal como tenía previsto, hace hueco al paso para firmar autógrafos, hacerse un selfie o agradecer los aplausos por un buen golpe. Salvo en la llegada al 18, donde estuvo veinte minutos atendiendo a dos filas de aficionados que se llevaron el recuerdo del vizcaíno, no hay demasiada gente en Erin Hills. Sorprende. Comparado con la marabunta que cada día invadió el Augusta National con motivo del Masters, primer grande de la temporada, lo de estos días no es habitual. Quizá tenga que ver la amenaza constante de tormentas que el lunes dejó de ser advertencia para convertirse en lo más parecido a un castigo divino. «¿Visteis la que cayó? Estábamos en un acto de Rolex (uno de sus patrocinadores), Kelly (su novia) con un vestido y unos tacones así y yo de traje y no podíamos ni ir al coche», relata Rahm.

El color nazareno de las camisetas de Arizona State delata a gente de su campus, aficionados que no hace falta ni que reclamen su atención. Siempre se identificará como ‘Sun Devil’ tras graduarse allí en Comunicaciones. «Hemos venido a seguirte», le confiesan. Orgullo y responsabilidad porque sabe que la ola va creciendo y su popularidad en ambos lados del Atlántico cada vez será más complicada de surfear.

Sólo son las nueve y media de la mañana y el sol castiga lo suyo. Incluso con toda la protección e hidratación del mundo, el sofoco a esas horas es antinatura. Botella de agua en la mano se sube a un carro para superar el único trecho que no hace andando. «Ahora os quejáis, ya veréis a las doce, esto va a parecer Sevilla». No le faltaría razón, aunque en un par de greens aparecieron colocados los carteles más temidos. ‘Dangerous weather approaching’ (tormenta peligrosa acercándose). Con eso no se juega. Mientras él jugó las nubes cargadas de ira pasaron de largo y pudo completar su trabajo.

Ficha 156 jugadores componen el cuadro de salida, de los que 11 ya han ganado el US Open, uno de ellos (Bernie Els) en dos ocasiones.# -Edad media. 30,4 años. El mayor, Samers, tiene 54 y el más joven, Andersen, 18. Jon Rahm ha cumplido 22 años.

No todo fueron golpes geniales, que los hubo. Jon Rahm también perdió una bola en la famosa festuca, esa planta cuya existencia no olvidará ningún jugador que haya pasado por Erin Hills. Llegó a la posible zona de caída donde cuatro comisarios llevaban minutos intentando dar con ella. El de Barrika les corrigió el área de búsqueda y se apuntaron incluso dos acompañantes en la batida. Nada. No apareció y no precisamente porque fuera engullida por alguna de las aves con forma y ademanes de perdiz y tamaño de pavo real XXL que se mueven tranquilas entre calles siendo carne de bolazo perdido. Al tiempo.

En cada tee de salida habla y habla. Con su caddie, con los compañeros y el séquito que acaba reuniendo a unas veinte personas siguiendo al cuarteto de jugadores que trabaja sobre el terreno. Gesticula como modelando la calle, abarcando con los brazos su geografía, los giros y requiebros que plantea, cada uno con su zona de confort y su cadalso. Cuando quieres reclamar su atención, Jon se convierte en Jontxu. Nada más eficaz.

«Tengo que ser yo»

Han pasado tres horas y las piernas lo acusan. Las suyas no, claro. El sube y baja no da descanso y el sol ya no pica, abrasa. Rahm acaba satisfecho. «Los greens estaban impresionantes, de manera espectacular, me han sorprendido lo bien que estaban, hasta rápidos, lo que favorecerá meter algunos putts, aunque también habrá que tener cuidado. Han ampliado algunas calles y no soy muy partidario de ello, aunque me ayudará si fallo por poco».

Reconoce sentirse excitado, con ganas, y explica cómo aprovecharía sus últimas horas de asueto. «Jon se encuentra... no voy a decir palabrotas, pero muy bien (ríe). Estoy contento, con ganas de jugar, quizá vayamos al cine por la tarde a desconectar y pronto a la cama». La película elegida, ‘Wonder Woman’.

Y pensar ya en el viaje que le meterá a la bola con el drive en el 10. ¿Hayplan A? «El plan A es hacer los menos posible (ríe). Mi caddie y yo hablamos la estrategia en el tee, pero mi plan es jugar cada golpe al cien por cien, superconfiado. No tener miedo nunca. Y si hay miedo, volver a empezar la rutina y pegarle cien por cien convencido. Se fallarán golpes, pero con confianza. Básicamente, tengo que ser yo».