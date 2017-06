La paciencia es un don que se tiene o no se tiene. Dirán los profesionales médicos o los terapeutas que la tratan que hay un amplio margen de acción sobre esa virtud que tanto esquinazo nos da en la vida. En el caso de un deporte en el que la precisión es vital, perderla supone un tiro en la nuca. Jon Rahm la posee, mucha. Aunque a veces parezca contradecirlo con sus reacciones cuando un golpe que no obedece su orden se desvía del destino y le coloca en una situación de incomodidad. Sabe, además, que combatirla, negarla, no conduce a nada alentador. Al punto de que resume la filosofía del juego en el resultado de una a priori sencilla ecuación. «Se trata de acertar en la decisión riesgo-recompensa».

Lo explica en Erin Hills, donde el mal tiempo proyecta exponencialmente ese obligado control emocional y le anima a hacer un pequeño balance del año que cumple en el golf de pago. Da vértigo alinear sus logros: el visado de su tarjeta PGA antes incluso de ganar su primer torneo, teóricos podios en Mundiales, tercero en el Race to Dubai (nómina del European Tour), cuarto en la FedEx Cup (circuito americano) y décimo del mundo. «Es realmente increíble para mí ver cómo han cambiado las cosas. El futuro era tan desconocido. He logrado mis metas más rápido de lo que pensé. Por supuesto quería ser Top-10 del mundo algún día. No creía que pudiera ganar torneos, estar cerca de ganar Campeonatos del Mundo de Golf (tercero en México y segundo en elde match play)y entrar en el Top-10 el mismo año. No puedo dejar de estar orgulloso y agradecido por el equipo que tengo, no sería capaz de hacerlo sin ellos», apunta.

«Estoy madurando, sé más de mi juego y soy capaz de tomar decisiones más inteligentes»

El trayecto no ha sido sencillo, pese a basarse en su pasión, jugar al golf, pisar a diario un campo. El tacto con el grip de los palos es su adicción. Él mismo explica en lo que cree que se ha convertido en estos doce meses de evolución desde que dejó la crisálida. «Soy un jugador mucho más experimentado. Hay un montón de torneos PGA que se juegan en condiciones muy difíciles. Así que creo que estoy madurando, sé más de mi juego y soy capaz de tomar decisiones más inteligentes. Como universitario tenía que tomarlas, pero muchas veces era más pensando en el equipo. Y también he tenido que despojarme de esa creencia en que para ganar hay que hacer -20».

Subidón por Nadal

Llegó a Wisconsin con el subidón que le produjo la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros, cerca de donde a final de mes tratará de emularlo en el Open de Francia. Se ha topado con un Erin Hills que le dio tregua el lunes para completar una vuelta. «No es un campo de golf usual en el US Open y me encanta. Es muy largo, con grandes greens. Será muy divertido». Y sonríe cuando se le recuerda lo precavido que se mostró un año atrás en Oakmont como único jugador aficionado que pasó el corte del US Open. «Pequé de defensivo. Traté de respetar el campo de golf demasiado y luego tuve que reaccionar».

«No es un campo de golf usual en el US Open y me encanta. Es muy largo. Será muy divertido»

En este escenario del Medio Oeste, camino de Canadá, el jugador de Barrika lidiará con un recorrido en el que las consecuencias de las lluvias -si cesan- maridarán con el viento y una orografía listos para afear las tarjetas de juego. «El viento va a ser un factor increíble. Hay hoyos, como el 2, en los que un jugador de mi potencia podría llevar la bola cerca del green. Pero si hay viento no vas a llegar, debes olvidarlo, ser más conservador y golpear a la derecha de la calle. No vas a llegar más».

Estrategia prefijada

Llega con una estrategia prefijada, pero no se trata de un texto sagrado. «Mi caddie y yo muchas veces tomamos decisiones, y luego vamos a un torneo y cambiamos completamente porque nos sentimos más o menos seguros in situ. Se trata de acertar en la decisión riesgo-recompensa». Decisión y paciencia,mucha. «Esto es un maratón, y el US Open es como un maratón cuesta arriba. Va a ser mentalmente agotador, va a ser una semana larga. Hay que tómarlo con calma», el que pueda. Pasa cerca Sergio García y comparten un gesto de complicidad. «Su Masters me hace creer que seré capaz de ganar un grande algún día. Y me hace querer trabajar más. Cuando un amigo cercano que gana un torneo me motiva. Que un español gane siempre va a motivarme».