América sitúa a Jon Rahm entre sus ídolos

Imponente, se mire por donde se mire. Erin Hills huye de las modas, de esas corrientes que convierten algunos campos de golf en algo similar a un parque temático. Aquí el rigor se respira, como los guiños a la Irlanda a la que debe su nombre y solera. El US Open tienene un escenario sacado de un manual de las buenas costumbres y el golf excelso sin necesidad de peajes. Su capacidad de convocatoria, en un país con 30 millones de practicantes de este deporte, es uno de los quebraderos de cabeza de la organización porque no quiere ni imaginar que su ecosistema se vea alterado. Lo estará, no queda otra, pero los efectos serán mínimos. No se le pueden poner puertas al campo. Tampoco privar al público de fidelizar a sus ídolos. Y entre ellos está Jon Rahm. Por mucho que se hable de ello, que incluso haya voces que apuntan a que se le está dando una amplificación excesiva al jugador de Barrika, verle aquí, agasajado, seguido, respetado e idolatrado como el campeón del futuro que puede llegar a ser, despeja todas las dudas, hasta las razonables.

251 a 1 era la cotización de Jon Rahm hace un año cuando disputó el US Open como amateur. Ayer, en los operadores mayoritarios de apuestas, el favoritismo del de Barrika como ganador fluctuaba entre la sexta y décima opciones con una media de 22 a 1, cerca de los números de Sergio García

La USGA lo tiene muy claro y le ha incluido en el listado de diez jugadores de obligado seguimiento. El juego irá poniendo a unos y otros en su lugar. Estados de forma, feeling, ritmo, fortuna, dolencias, inspiración, todo contará. Pero, de salida, un vasco, vizcaíno de Barrika, a punto de cumplir su primer año profesional se codea con lo más excelso del planeta golf. Por derecho. Un joven de 22 años que naturaliza esta modalidad y va despejando algunas incógnitas que se sustentaban en leyendas urbanas entre los aficionados.

No le gusta hablar de dinero y no lo hace. Pero sonríe cuando alguien piensa que las cantidades que figuran en su casillero en las listas de ganancias acaban en su cuenta corriente. Ojalá. Si alcanzan y superan muy ligeramente por elevación la mitad, va contento. Hay que pagar a mucho personal, además de hacer cuentas con el fisco. No es un capricho. Como deportista de élite debe concentrarse en su preparación y juego, dejando el resto a sus colaboradores. Tiene a su manager, un caddie, expertos en nutrición, fisioterapia y recuperación, refuerzos psicológicos y técnicos. La creencia en que estas estrellas van a cuerpo de rey bajo el palio de los organizadores no tiene fundamento. Se montan y pagan sus viajes y hoteles. Lo mismo que cuando visitan la fábrica (en este caso TaylorMade) para ahondar en el tuneo de sus palos, en adecuarlos a sus características. Todo sale del mismo bolsillo. Los organizadores limitan sus atenciones, habitualmente, a un trato exquisito y la cesión de un vehículo, además de procurar algo de ocio a sus acompañantes y parejas. Quizá cuando surque nuevos cielos en el firmamento golfístico la historia sea distinta. Para nada piensa en ello.

Está centrado en la bola con la que mantiene la habitual relación amor-odio sobre todo en el green. Los tapetes de este campo se las traen. Nacen de una orografía que sus creadores lejos de formar adaptaron a una base inmejorable: los restos del último glaciar de Wisconsin que millones de años atrás fue alterando la superficie. «Daba la impresión de que no había ni que poner los hoyos, que salían de la tierra», comentan en su club social, donde predomina el algodón egipcio como seña de identidad, lo mismo que en las cabañas (pequeñas mansiones, mejor) que por dos billetes grandes se pueden alquilar diariamente para un máximo de ocho personas. Al menos, los precios para contratar caddies para los aficionados son asequibles. 65 dólares por jugador y recorrido, propina incluida, y a ser posible compartido por dos golfistas para que al empleado le salga a cuenta.

Lo mejor de todo para Jon Rahm es que se maneja como si hubiera pertenecido toda su vida a este linaje. Su capacidad para interactuar con el público actúa como fidelización instantánea y contagiosa. Pandémica. Cuando el jueves, diez minutos antes de las ocho de la mañana, suelte su primer misil en el tee del 10 y comience a andar el rumor nos hará volver la vista atrás. Lo que se verá será a cientos de aficionados que irán creciendo de hoyo en hoyo, multiplicando la procesión. Al que veneran es a un morrosko de Barrika que ha nacido para esto. No hay duda.

EL CORTE NO ENTIENDE DE APELLIDOS ILUSTRES

Si llamó la atención que Jon Rahm no pasara el corte en The Memorial, conviene repasar que el vizcaíno no es el único, faltaría más, que puede tener un par de días malos en su suma. En dicha cita, sin ir más lejos, también acabaron la actividad el viernes Hoffman, Furyk o el número uno del mundo, Dustin Johnson. Claro que lo noticiable era que el de Barrika no se había visto en esa tesitura en toda la temporada, lo que en sí supone un éxito añadido a su hoja de servicios.

La verdad es que los cortes no entienden de apellidos ilustres. Del decálogo con los jugadores a seguir, y por lo tanto favoritos para la USGA, en esta edición del US Open, casi la mitad no superaron la criba en el anterior Abierto norteamericano. Se quedaron en el camino Justin Rose, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama (con el que Rahm compartirá los dos primeros recorridos junto a Fowler) y Phil Mickelson, que dejará esta vez su plaza vacante al coincidir el torneo con la graduación colegial de su hija Sofia. Sólo le falta este grande para cerrar el Grand Slam, pero «hay cosas que no me quiero perder», dice la estrella de San Diego.

jordan Spieth Ganó en 2015. Es la estrella del futuro, su tirón popular es tremendo

Justin Thomas Arrancó la temporada con tres victorias y espera sumar más