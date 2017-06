‘Jonfer’ y Lejarraga ponen en pie al público americano

Jornada redonda. Pleno de victorias. Como si los egos se enfrentaran también, ambos emplearon el mismo tiempo para poner en pie al público del Turning Stone Resort de Verona, en el estado de Nueva York. Kerman Lejarraga y Jon Fernández evitaron que sus peleas pasaran del segundo asalto. Triunfos por k.o que mantienen su cartilla intacta y hacen crecer el interés en sus carreras deportivas, decididamente guiadas a la gloria internacional.

«Va por ti Ignacio y por tu familia» Tras el combate, Kerman Lejarraga grabó un vídeo en el que dedica la victoria a todos sus seguidores y, en especial, al español que murió en los atentados de Londres «como un héroe. Va por ti Ignacio y por tu familia», ha recalcado el boxeador vizcaíno. Además de la emotiva dedicatoria a Echeverría que falleció de una puñalada por la espalda cuando trataba de defender a una muchacha, el de Morga dio las gracias a todos los que le siguen: «Os quiero mucho».

Para el ‘Revólver’ de Morga era su estreno en Estados Unidos. En la otra esquina le aguardaba ‘Maraca’ Abreu, rival que podía plantearle algunos apuros por su superior estatura. El welter vizcaíno llevaba memorizado el manual de uso. Aguardó como en él es habitual la llamada del árbitro al centro del ring, como si no pudiera sujetarse a sí mismo antes de empezar a enviarle recados al dominicano. Puro showtime que el público americano agradeció y más aún la docena de amigos que cruzaron el charco para convertir las gradas en un festival, contagiando a la parroquia local con sus gritos de “let’s go, Kerman”.

Ideas claras ante un Abreu que comenzó muy ortodoxo. La misión era no facilitarle hueco alguno, tampoco precipitarse. Con la guardia bien cerrada, Lejarraga memorizaba el modus operandi del americano y lo contestaba como Txutxi del Valle había programado. El dominicano tiraba series de tres golpes y el vizcaíno hacía coincidir su final cruzándole una mano. Una y otra vez. Le ofertó una ración de golpes como aperitivo de lo que vendría a continuación.

En el segundo asalto, Kerman enganchó al ‘Maraca’ abajo, dobló la siguiente mano al mentón y vio el camino despejado. Se lanzó a tumba abierta conectando golpes ante un atónito y vencido Abreu y el árbitro tuvo que intervenir para detener la pelea. Lou DiBella, el promotor que le ha abierto las puertas de Estados Unidos, subió al ring a felicitarle y le avanzó que sus planes con él pasan porque vuelva a cruzar el charco antes de que acabe el año.

Ganas de volver

El de Morga, que se embolsó su victoria 22 (18 antes del límite), presentaba un corte en la ceja izquierda fruto de un codazo fortuito en un clinch. «Aunque lo que ahora me pide el cuerpo es volver a casa para estar con mi mujer, mi hija y mis amigos y familia, sé que voy a tener ganas de volver», comentaba desde el vestuario del recinto que acogió la velada. «Abreu es un tío alto que tiraba rectos y se movía bien. Pero le he agarrado abajo y he seguido con un gancho a la cabeza. He visto que le he dejado tocado y ya no he parado de darle puñetazos hasta que el árbitro ha intervenido», recuerda mientras habla de que quiere «descansar y disfrutar porque el 15 de julio tengo una velada en Castro contra un argentino en la que también peleará mi mejor amigo, López de la Calle y será el debut de Jon Míguez». Además, asistirá a la reunión que MGZ ha programado para el próximo viernes en el Frontón Bizkaia donde agradecerá el apoyo de los aficionados.

'Jonfer', durante el combate.

En el combate que abría la programación televisada en directo por ShoBox, Jon Fernández cruzaba guantes con el mexicano ‘Pochito’ Reyes. Desde el tañido inicial se vieron ciertas diferencias en la esgrima del pupilo de Tinín Rodríguez. Primero le tocó aguantar a que el de Jalisco se desfogara tras un arranque muy directo en el que quiso ocupar el centro del ring y llevar la iniciativa. ‘Jonfer’ fue paciente, le permitió un margen de cuerda y pasado el primer minuto comenzó a ponerle en su sitio. Contuvo más esa zurda desbrozadora que era la que esperaba su rival y manejó los ganchos de derecha como preavisos de lo que iba a suceder. Perfecto en las fintas, el de Etxebarri percutió en el rostro de Reyes y le abrió el pómulo izquierdo.

En el segundo asalto el vizcaíno ya se mostró imparable. Dice que no busca los k.o. en modo obsesivo, peso sus puños hacen daño de verdad. Cruzó un gancho al rostro del mexicano que había tragado con holgura. Sólo en apariencia. No pudo digerir el siguiente, con movimiento descendente, lo más parecido a una puntilla. Tanto que Reyes aterrizó inerte sobre la lona, con su anatomía estirada y sin muestras ni de pestañeo. Los médicos y cuidadores saltaron de inmediato para atenderle y tras un par de minutos logró reincorporarse mientras ‘Jonfer’ se interesaba en todo momento por su estado.

Tercera visita a Estados Unidos saldada como las anteriores, con victoria por k.o. Aunque este le impactó. «Nos hemos asustado un poco, ha sido un k.o. feo porque no le deseas nada malo a ningún rival y ha caído seco. Sabíamos que iba a salir fuerte, con todo y le hemos cogido rápido», apuntaba celebrando su decimotercera muesca con once desenlaces antes del límite.

Halagado por los elogios

Sobre su cambio de estrategia añadió que «nunca hacemoslo mismo, cada pelea es distinta. La llave para abrir el hueco era el uno-dos y la hemos usado». Su regreso al boxeo de pago americano le sigue procurando sensaciones muy especiales «antes y después de la pelea. Pero el día del combate estás centrado en un ring que es cuadrado aquí y en China».

Jon Fernández se sintió halagado por los comentarios de los analistas televisivos de la cadena Showtime, que agotaron los elogios a su pegada. «Sé que pego fuerte pero no es sólo potencia, es combinarlo con velocidad y puntería. Me halagan esas opiniones, claro, pero a cada pelea voy a trabajar sin obsesionarme por buscar el k.o». A su regreso a España pensará en clave de futuro y avanza que le gustaría cruzarse con «un rival grande, con buen nombre». De momento, Kerman Lejarraga y él regresarán de Estados Unidos con la satisfacción de haber convencido a sus mentores, condición indispensable para repetir al otro lado del Atlántico.