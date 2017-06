The Memorial engulle a Jon Rahm

EL DATO 5 Bogeys en la tarjeta de Jon Rahma de la segunda jornada en Muirfield Village, los cuatro últimos de manera consecutiva para acabr con +6 y fuera del corte RÉCORD NEGATIVO Sin birdies. Es la primera vez durante esta temporada que el de Barrika no le resta al menos un golpe en algún hoyo al campo en el transcurso de una vuelta. Mayor secuencia de bogeys. Tampoco había vivido este curso Rahm una secuencia de cuatro bogeys consecutivos. Ha tenido peores vueltas, como la tercera en The Players en la que enlazó tresbogeys, un par y dos doble bogeys. Fuera del corte. Y no se había quedado el vizcaíno fuera del corte en el presente calendario. De hecho, en la PGA sólo tiene dos antecedentes incluyendo sus invitaciones como amateur, en Mayakoba’14 y Wyndham’16.

Jon Rahm escuchó ayer la cara B del The Memorial. Transitó todo el día por la zona más ingrata de la clasificación, flirteando con la línea que marcaba la criba de quienes seguirán en activo hoy antes de precipitarse al vacío en un final en el que, con cuatro bogeys consecutivos, se vio superado por el campo y sus demonios. Una tarjeta de +6 tras los únicos dos días en los que pudo jugar en la cita organizada por Jack Nicklaus, cuyo campo le engulló. Es la primera vez esta temporada, y la tercera desde que juega torneos de la PGA incluidos sus approach como amateur, que no supera el corte. Hace tres semanas se quedó sin salir el domingo en el The Players, pero fue por un ajuste al final de la tercera jornada para dejar el número necesario de jugadores. Entonces salvó el escollo, cobró la prima de 20.370 dólares para los que salvaron el listón y se embolsó tres puntos FedEx. Esta vez se va de vacío.

Su déficit se localizó en el green. No acabó de encontrar el compromiso entre tacto, potencia y lectura de la superficie. El putter no se destacó como su aliado, dejando sin facturar golpes favorables, antesalas de birdies en un radio de entre dos y medio y menos de ocho metros. Doce opciones en total y ninguna conquistada. Sus mejores momentos coincidieron con el grado máximo de dificultad al que se vio sometido. Dos visitas a los búnquers en el 16 y 18 saldadas con salidas espectaculares que al menos le sirven para confirmar que esa porción del juego la tiene bien asegurada. Antes, bordó un complejo golpe en el 11, su segunda cita con la bandera del día, que fue donde comenzó a cavar su fosa. Le pasó de todo en el hoyo, incluida una penalización por mojar la bola y aún así casi libra el par tocando con sutileza desde la pendiente quebrada.

Descanso y mentalización para volver en el US Open A torneo muerto, torneo puesto. Pero antes, descanso en Scottsdale (Arizona) donde ubica su hogar americano. Tiene días por delante Jon Rahm para desconectar, descansar física y mentalmente y prepararse para uno de sus grandes objetivos del año. Lo es cada competición que afronta, pero la siguiente le llevará del 15 al 18 de junio a Erin Hills, en el radio de acción de Milwaukee, cuyo campo de Erin Hills acoge este año el US Open. Nada mejor que un major para engrasar de nuevo la maquinaria. Pese a su juventud y la potencia que le brinda su anatomía, o quizá precisamente por ello, el de Barrika siente el pago de la factura cuando afronta dos torneos seguidos. La pasada semana lo dio todo en Fort Worth con el gasto extra que supuso estar en la pomada y luchar por el título hasta el último hoyo del Dean&DeLuca Invitational y enlazó el desgaste con el sufrimiento que le tocó soportar en su corta estancia en Muirfield Village y la tierra sagrada plagada de trampas gestadas en la imaginación de Jack Nicklaus. No pasar el corte no es bueno, no hay que ser hipócrita, pero sí incluye alguna lectura favorable, como ampliar dos días el margen de tregua, de descanso y preparación para una cita de muchos quilates, repercusión y presión. Tiempo que Rahm aprovechará para ponerse en manos de sus recuperadores y de su guardia pretoriana. Tendrá que seguir en manos de Joseba del Carmen para tratar de neutralizar en la medida de lo posible y lo deseable el carácter que, sobre todo, cuando le vienen mal dadas puede desestabilizarle. Aunque también gracias a esos picos emocionales reacciona inmediatamente a hoyos esquivos. Un resultado no cambia la trayectoria del vizcaíno en el mes que cumplirá su primer año como profesional.

Se abre la grieta

Pero ese bogey tan tempranero alteró sus esperanzas de mejora inmediata. Su automática reacción se quedó sin birdie en el 12 con un putt de 16 metros que se acercó hasta a menos de un paso de la cazoleta. Engarzó sus desvelos en el tapete con tres opciones seguidas de resta

Su cuarto puesto en la FedEx no peligra salvo gesta de Spieth Mucho tendría que cambiar la decoración para que Jon Rahm perdiera el cuarto puesto que actualmente ocupa en la FedEx Cup. Lleva 308 puntos de ventaja sobre Jordan Spieth y 345 ante Kevin Kisner, ambos presentes en la zona media-alta de la tabla en The Memorial, aunque ceden ocho y nueve golpes, respectivamente, sobre el líder provisional y a quienes sólo les valdría el triunfo y embolsarse los 500 puntos de la FedEx. Jason Dufner repitió vuelta de 65 golpes y hoy se pondrá en marcha en el partido estelar junto a Daniel Summerhays con -14 y -9, respectivamente. Tampoco le fue bien al número uno del mundo, Dustin Johnson, que como Rahm y Cabrera-Bello, no pasó el corte.

desde entre tres y cinco metros sin el resultado esperado. Su entereza tuvo una pequeña fuga, una tenue grieta que con el paso de la mañana se abrió hasta escapar por ella la estabilidad que necesita el de Barrika. Su carácter es uno de sus sellos, un arma letal que también le puede provocar en ocasiones dispararse en el pie. Es un tema manido cuando se habla de Jon Rahm, pero sí es cierto que tanto en el tercer día en el The Players como ayer cuando corroboró que sus opciones de estar a la altura deseada se desvanecieron soltó las riendas de su control mental y se vio superado por la presión, por el ansia de intentar arreglar lo que no tenía ya solución.

Sufrió mucho el de Barrika en Muirfield Village, un campo que le superó, al que no supo exprimir como había imaginado. Con +2 durante el primer tramo del día, ver cómo se alejaba su anhelo de repetir gesta como en el anterior Dean&DeLuca y cómo la convivencia le llevaba a hacer equilibrio sobre la línea proyectada para el corte le deparó un juego irregular, impreciso en la lectura y ejecución de las distancias. Y los putts seguían sin ser cobrados, lo que retroalimentaba su frustración. Claramente, no era su día. Nunca tiró la toalla aunque al final se confundiera. Arrancó el ‘back nine’ con un putt de siete metros frenado a 15 centímetros del hoyo. En el 3 nueva opción de birdie, ayer palabra maldita, desde la misma distancia que se pasa dos palmos.. Cogió green en el 4 con el golpe de salida y el remate de cuatro metros se quedó a 22 centímetros. Desde más cerca, de dos metros y medio en el 5, nada. Era demasiado para su entereza y entre el 6 y el 9 entregó la cuchara e hizo las maletas camino de asimilar la lección.