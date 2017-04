La Vitoria-Estíbaliz supera ya los 800 inscritos

La Sociedad Excursionista Manuel Iradier ha tramitado más de 800 dorsales tras el cierre del plazo de inscripciones ‘online’ y presencial para la trigésima segunda edición de la Vitoria-Estíbaliz, carrera que se celebra este domingo y en la que colabora EL CORREO. El elevado ritmo de altas de las dos últimas semanas ha colocado el cupo de inscritos cerca de agotarse y, casi con toda seguridad, se cumplirán las previsiones de los organizadores de rozar el millar de participantes en este 2017.

La presente edición llega con algún condicionante que quizá contribuya a añadirle interés. Según señala la organización, los principales candidatos a la victoria, vencedores en años precedentes, Marc Hurtado y Kike Sebastián, se encuentran lesionados. Las bajas también afectan a otros fondistas destacados, como Toñín Blanco o Gontzal Sanz. Por tanto, las opciones de triunfo quedan más abiertas a otros atletas que intentarán aprovechar la oportunidad. En la categoría femenina no se han producido imprevistos –al menos, que se tenga constancia en la Manuel Iradier–, por lo que Laura García o Inma Pereiro, vencedoras en 2016 y 2015, respectivamente, entran en las quinielas como posibles ganadoras.

Las cábalas anteriores no afectan al ‘grueso’ de participantes, que afrontan la Vitoria-Estíbaliz como una buena jornada para hacer deporte, acabar más o menos entero y divertirse. Para ellos, las características de la carrera no guardan ningún secreto. Desde las 10.30 horas, cuando se dé la salida en la Casa de Juntas de Armentia, correrán 15.075 metros hasta la basílica de Estíbaliz. Después de una primera parte suave, de unos 6 kilómetros, el perfil de la prueba ‘pica’ hacia arriba hasta rebasar Andollu. Y en los últimos tres kilómetros, el trazado no tiene piedad. El ganador entrará en la meta en poco menos de 50 minutos, aunque la línea de llegada se cerrará a las 12.30 horas.

Los despistados o los que no puedan evitar dejarlo todo para última hora también podrán apuntarse este domingo, en los frontones Beti Jai –de 9.00 a 10.00 horas–. El castigo llegará para ellos en forma de aumento de precio: 30 euros.

Preparación

Para muchos de los participantes, la Vitoria-Estíbaliz se convierte en una cita ideal para preparar el Maratón Fiz de dentro de tres semanas, en sus diferentes distancias. A más de un corredor se le podrá ver cómo, después de cubrir los 15 kilómetros hasta Estíbaliz e hidratarse, desciende seguidamente para completar una ‘tirada larga’, imprescindible para preparar bien los 42.195 metros.

La Vitoria-Estíbaliz continuará con sus servicios habituales, como los desplazamientos en autobús para los acompañantes y participantes –regreso, desde las 12.15–; duchas, cuidado de bártulos y sorteo de algunos premios.

Este año, además, se organizará una carrera en el santuario para jóvenes con síndrome de Down (10.30, en el aparcamiento) y, asimismo, voluntarios de Montes Solidarios transportarán hasta la meta a dos personas con discapacidad en sillas especiales.