La versión demoledora de Rahm conquista Austin

No para. Mantiene el ritmo, las victorias y, lo que es más importante, el pálpito que le procura el mayor bienestar y ambición en el recorrido del Austin Country Club. A orillas del campo bañado por el río Colorado, Jon Rahm sigue superando etapas en el Mundial Match Play. Si el viernes hacía sonar la campana al acabar con Sergio García, Top10 mundial el sábado solventó con idéntica contundencia su pulso de octavos y cuartos de final con Charles Howell III, el mismo oponente al que le birló el título en el Farmers Insurance, y el danés Soren Kjeldsen, gesta que confirmó al jugador de Barrika entre los elegidos. Seis hoyos de ventaja cuando el partido llegó al 14, donde acabó la fiesta para el golfista de Augusta. Suena a premonición, corroborada después dejando al nórdico varado con siete de margen en el recuento del 13.

Rahm se hizo fuerte desde el inicio del día. Firmó birdies consecutivos en el 2 y 3, el primero manejando el putt con exquisita pericia. Golpe calibrado desde seis metros con caída de derecha a izquierda y la bola acaba mansa en la cazoleta. «Esos aciertos con el putt me han dado mucha confianza desde el principio y he jugado cómodo, teniendo mucho tacto y encontrando los golpes largos, sobre todo los segundos, cuando los he necesitado», comentaba a pie del green del 14 en el campo texano. Aunque el vizcaíno concedió el hoyo en el 6, amplió su ventaja con un bogey de Howell III en el 7 y la concesión en el 9.

Cuando inició la segunda parte del recorrido con dos birdies más (10 y 12) colocando el +5, la misión estaba prácticamente cumplida. Sólo malgastó una bala en el 13, desperdiciando un putt para ganar el partido, lo que hizo en el 14 pese a que envió la bola con el drive fuera de calle.

El 'gran danés'

En cuartos de final le esperaba, una hora después de acabar el recorrido matinal, Soren Kjeldsen, que tampoco había tenido rival en William McGirt al que finiquitó en el 14 cuando acumuló cinco hoyos ganados. Apodado como ‘gran danés’ tras su victoria en el ISPS_Handa en Melbourne formando pareja con Olesen, el nórdico este año sólo ha pasado el corte en cuatro torneos. Lo que temía, que el de Barrika le conminara a un ritmo de pegada y distancia que le es ajeno, se confirmó desde que Rahm pisó el tee del 1, en el que el danés ya cedió un bogey.

Un birdie en el 3 y un eagle de auténtico escándalo en el 6 colocaban en tan temprano tramo al vizcaíno con tres hoyos de ventaja, que no tardaron en crecer con otro golpe extra de Kjeldsen en el 8 y un nuevo bajo el par de Rahm en el 10. Lo que se presenciaba en el Austin Country Club era un soberano repaso y la única duda era vaticinar junto a qué bandera acabaría el suplicio del golfista de Aalborg. Fue en el 13 cuando el +7 era irreversible. Por el camino, un repertorio de golpes made in Barrika, destacando la eficacia y potencia de los segundos y el manejo irreprochable del putter. Tanto que el propio jugador reconoció como error solitario del segundo recorrido una bola que se le fue descontrolada en el 9.

El domingo le espera en la semifinal del Mundial de Match Play Bill Haas, miembro de una legendaria saga de jugadores, ganador de seis torneos PGA, quien este curso lleva un cuarto lugar como mejor resultado en ocho torneos y ocupa el puesto 47 mundial, que ayer se deshizo en los cruces de Kevin Na y Phil Mickelson, lo que no deja de ser una amenazadora tarjeta de visita. En la otra semifinal se medirán el gran favorito, Dustin Johnson, y el nipón Hideto Tanihara. Los ganadores jugarán en esta misma jornada la final.