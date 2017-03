Lucas Eguibar, a su entrenador fallecido: «Seguiré el camino que me marcaste»

El donostiarra Lucas Eguibar, doble medallista de plata de boardercross de snowboard en los Mundiales de Sierra Nevada, ha asegurado después de conocer la noticia de la muerte de su entrenador, Israel Planas, que «siempre» le estará agradecido, que seguirá «el camino hacia el número uno» que él le marcó y que éste «se merece el descanso del guerrero».

«Hace dos días estábamos celebrando dos platas y hoy estamos asumiendo el palo que nos da la vida. Sólo puedo decir que le doy las gracias por todo y que seguiré el camino que él me enseñó», indicó 'Luki', en conversación telefónica mientras se desplaza desde Barcelona, donde se despidió de su técnico, a San Sebastián, la localidad en la que nació hace 23 años.

«Le estaré agradecido de por vida a 'Isra'. Cuando empecé con él estaba alrededor del 250 del ránking mundial. Y hoy me ha dejado cuando estoy en el número dos del mundo», explicó el campeón donostiarra, ganador la temporada 2014-15 de la Copa del Mundo de boardercross, competición en la que cuenta dos victorias y otros seis podios. «Ahora lo único que puedo decir es que le doy la gracias por todo y que no dude de que voy a seguir el camino que me marcó, que es el camino hacia el número uno», manifestó este viernes el bravo rider cantábrico.

«Pude estar a solas con él»

«Es una pena tremenda. Siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones. Lo queremos mucho y siempre vamos a pensar en él», dijo Eguibar, que estuvo con la familia de su técnico y les pidió permiso para despedirse de él poco antes del desenlace final, fijado oficialmente alrededor de las cuatro de la tarde, según informó la federación española (RFEDI). «He estado con la familia. Pedí permiso para verlo y me lo concedieron. Pude estar a solas con él, mientras respiraba, aún. Le he hablado. No sé si me escuchaba, pero creo, o al menos espero, que sí», comentó el campeón guipuzcoanos.

«Le agradecí por todo. Le dije que lo queríamos mucho y que no le decía adiós, que le digo 'hasta luego'. Que nos volveremos a encontrar», apuntó Eguibar. «Le he visto descansando. Esté donde esté, que descanse. Que se lo ha ganado. Se ha ganado el descanso del guerrero», explicó Eguibar. Su compañero Regino Hernández, campeón del mundo junior en Valmalenco (Italia) en 2011, dos años antes que él y con quien 'Luki' ganó plata en el boardercross por equipos, prefirió no hacer declaraciones.

El tercer integrante del equipo que dirigía el técnico estelar de la RFEDI, fallecido a los 40 años en Barcelona a causa de un infarto cerebral, es el cántabro Laro Herrero, que mostró su consternación desde la estación suiza de Lenk, donde, sobre el papel, disputará este fin de semana una prueba de la Copa de Europa de esa disciplina. «Ha sido un palo de la hostia», explicó, en conversación telefónica desde Lenk el 'rider' santanderino, de 27 años, que en los anteriores mundiales, los de Kreischberg (Austria), concluyó séptimo. «Todavía no lo he asumido, no me lo creo aún», indicó Laro Herrero.