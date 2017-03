El tuit sobre Javier Gómez Noya que avergüenza al mundo del triatlón

La Federación Gallega de Triatlón ha sido criticada duramente en las redes sociales a raíz de un tuit publicado en la que destacaba el cuarto puesto de Fernando Alarza, deportista de Talavera de la Reina, en las Series Mundiales de Abu Dhabi y dejaba en un segundo plano el triunfo en dicha prieba de Javier Gómez Noya.

A pesar de haber nacido en Basilea, Gómez Noya siempre ha estado vinculado a Galicia, aunque su roce con la Federación autonómica viene de lejos. El 'divorcio' sucedió cuando el atleta renunció a competir con licencia gallega, a pesar de que su exentrenador Omar González tuviese responsabilidades en el organismo.

Muchos tuiteros, sobre todo de gallegos, se han mostrado ofendidos por el tuit de la Federación y han criticado al organismo por su falta de objetividad. Entre ellos se ecuentra otro triatleta, Pablo Dapena.

@FEGATRIPM sintoo,pero non podo evitar calarme ante este patético titular.Inda que Javi non teña licenza galega sabedes cales son as orixes