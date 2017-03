Alex Txikon abandona: «Habría sido un suicidio continuar»

«Habría sido un verdadero suicidio continuar adelante». Así de contundente se mostró Alex Txikon al abandonar su reto de subir al Everest. Finalmente el montañero vizcaíno ha dado por imposible su intento por ser el primer hombre en conseguir alcanzar la cima sin oxígeno artificial en invierno y desmontará su campamento.

El fuerte viento y el mal tiempo en los últimos dos días han obligado al alpinista de Lemoa a descender desde el campo 2 -donde permaneció todo el martes a 6.400 metros- al campo base. Ha decidido cancelar la ascensión hacia el C4, ya situado a unos 8.000 metros, y dar por concluida la expedición.

«Este año no ha podido ser; esta montaña en invierno ofrece, mucho, mucho respeto y tampoco debemos cometer locuras que luego no podamos contar», ha explicado Txikon. Aunque el alpinista de Lemoa no descarta volver a la carga en un futuro. «Lo cierto es que el Everest, no se va a mover de sitio; habrá más oportunidades y entonces yo volveré de nuevo a intentando de la manera más pura».

Una meteorología intratable

Los vientos racheados alcanzaron los, 60-70 kilómetros por hora y las temperaturas invernales extremas han rozado los 40 grados bajo cero, aunque la sensación térmica ha sido superior a los 50 .

A unas condiciones climatológicas adversas hay que sumarle el cansancio de los sherpas que le acompañaban. «Como responsable de la expedición no debo poner en peligro la vida de mis compañeros y tampoco la mía propia», ha argumentado el montañero. Cuatro de ellos trabajaron el lunes trece horas reequipando la cascada del Khumbu, y el quinto, Nuri, que debía de acompañarle en el ataque a la cima, también estaba algo tocado. Finalmente, han decido regresar al campo base., «Para mí es más difícil la decisión de bajar que la de subir al C4», ha afirmado.

Está previsto que Alex Txikon vuelva en los próximos día hacia la capital de Nepal, Kathmandu, donde descansará unas jornadas. A mediados de la próxima semana el alpinista llegará al aeropuerto de Loiu.