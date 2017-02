«Vuelvo a la carga»

La expedición de Alex Txikon está viviendo horas convulsas. Por si no fuera suficiente con las vicisitudes a las que el alpinista debe hacer frente en la montaña, tiene que lidiar con una delicada situación que a primeras horas de la mañana ha supuesto incluso que el campo base fuera totalmente desmontado y que la agencia local que le ha llevado la logística, Seven Summits, diese por finalizada la expedición.

EL DATO 7.950 es la altura del lugar donde se encuentra el campamento cuatro, donde Txikon y los sherpas no pudieron montar las tiendas y tuvieron que volver.

Finalmente, y tras un viaje relámpago de Alex a Katmandú en helicóptero para negociar a contrarreloj, las aguas han vuelto a su cauce y el alpinista vizcaíno podrá volver al campo base para realizar un nuevo ataque a cumbre. El equipo se tomará una semana de descanso en la capital de Nepal y a continuación todos regresarán al techo del mundo. «Volveré a la carga –aseguró Txikon–. Subiremos de nuevo al campo base para retomar la ascensión, pero todavía con más fuerza interior para escalar esta cima en invierno y, por supuesto, con mi idea inicial de no utilizar oxígeno artificial».

Los problemas del montañero de Lemoa –que pretende hacer cumbre en el Everest de una forma que nadie ha logrado hasta ahora– han empezado a primera hora de la mañana. Los sherpas y el equipo de cocina del campamento base han comenzado a desmontar todas las tiendas y a empaquetar a la espera de la llegada de los yaks para trasladar todo el material a Katmandú. Lo hicieron ante la impotencia del alpinista vasco y del equipo de grabación que lo acompaña, quienes comprobaron que la agencia no cogía el teléfono a Alex ni respondía a las llamadas efectuadas desde Bilbao.

La organización envió un comunicado en el que informó del «inesperado y desafortunado contratiempo» sufrido al pie del Everest. «La agencia nepalí contratada, Seven Summit Treck, decidió ayer (por el miércoles) de forma unilateral y a pesar de los muchos esfuerzos por parte de la organización, desmontar el campo base sin la aprobación de Alex Txikon, hecho que ha sucedido esta misma mañana».

RECOGIDA Tres miembros de la expedición con enseres y alimentos en el campamento base al pie del Everest. / E.C.

El comunicado dejaba claro que Txikon iba a hacer «lo posible y lo imposible» para continuar. El propio montañero detalló sus intenciones a través de su cuenta de Twitter: «Dejo mi material en el campo base con una persona de apoyo y bajo a Katmandú a por soluciones. Os aseguro que estoy como una rosa y no me quiero marchar; el Everest me está esperando, y más con toda la fuerza que estoy recibiendo, cada día, de todos los rincones del mundo».

La invernal sigue en pie

Ya en la capital nepalí, Txikon logró reunirse con Mingma Sherpa, responsable máximo de Seven Summits. Tras poco más de una hora de conversación llegó a un acuerdo por el cual el proyecto sigue adelante. Solamente se hará una parada provisional para reponer fuerzas, y la semana próxima todos retornarán al Everest para un nuevo ataque a la cumbre.

«Me golpean cientos de piedras, esperando la muerte» «Caen cientos de piedras, miro de reojillo para arriba y veo a Chhepal -uno de sus compañeros sherpas- aguantando. Norbu ha tenido más suerte y no le ha caído nada. Me siento mirando valle abajo, golpeándome cientos de piedras esperando a la muerte. Estoy muy pillado y no puedo hacer más... Al de diez minutos dejan de caer las piedras, miro hacia arriba y joer, pienso «cómo leches estoy vivo». ¡Una entre mil!». Nos reencontramos abajo. Chhepal está sangrando por la cabeza. Será evacuado a Katmandú». Este el texto que Txikon escribió en caliente nada más llegar al campo base tras su anterior intentona a la cumbre del Everest, un relato de sufrimiento bajo ráfagas infernales de viente, a 35º bajo cero, y después de haberse topado con los cadáveres de dos escaladores en el Collado Sur.

Las intenciones de Txikon han quedado meridianamente reflejadas en otro comunicado: «Se mantiene en pie la expedición invernal. ¡Vuelvo a la carga!». El de Lemoa ha agradecido a Mingma Sherpa «la colaboración» que prestaba al proyecto, teniendo en cuenta la «firme» determinación que habían mostrado sus impulsores.

Además, Alex Txikon contará con los mismos sherpas (Nurbu Sherpa, Nuri Sherpa, Furba Sherpa y Pemba Sherpa) que le ayudaron en la anterior tentativa. Según el vizcaíno, todos han expresado su deseo de repetir. Igualmente ha conseguido el respaldo de los especialistas de hielo ('ice doctors') que le acompañaron para estudiar el estado del recorrido.

«Está ya todo arreglado, aunque es verdad que la situación ha sido muy caótica desde primera hora de la mañana», ha confesado Alex Txikon al termino de la reunión en Katmandu con Mingma Sherpa. Ha precisado que el descanso en la capital nepalí se prolongará «siete u ocho» días a fin de que los sherpas se recuperen y descansen de las terribles jornadas de los últimos días.

Por otra parte, la organización de la expedición ha recordado que cuenta con el respaldo absoluto y total de los patrocinadores, que «apoyan sin fisuras su gesta, tal y como lo han trasladado en las últimas horas».

Esto no ha acabado… ¡volvemos a la carga! La semana que viene, de nuevo en marcha: desde el CB hasta la cima del mundo. ¡A por todas! pic.twitter.com/5saVXq8Taq — Alex Txikon (@AlexTxikon) 16 de febrero de 2017