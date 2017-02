Txikon: «No sé lo que pasará, pero lo voy a dar todo»

«No sé lo que pasará, pero lo que sí sé es que lo voy a dar todo», promete Alex Txikon en un íntimo vídeo que ha publicado hoy antes de iniciar el posible ataque a la cumbre que, si se cumplen las previsiones, debería culminarse el martes. De ser así, Alex y sus compañeros de cordada se convertirán en los primeros seres humanos en pisar la cima en pleno invierno y sin la ayuda de oxígeno. Siempre con el permiso de la 'Madre del Universo' (traducción de Sagarmatha, nombre nepalí del Everest).

Txikon ha partido hoy desde el campo base con la intención de ir subiendo y estar en disposición de realizar un ataque a la cima la semana que viene, si las previsiones meteorológicas confirman el buen tiempo a partir del martes. Antes, el montañero ha enviado un vídeo en el que comenta que va a «dar todo» lo que tiene dentro, como mejor sabe hacer las cosas, y que tratará de «alcanzar esos 8.848 metros y volver a bajar aquí con todo el equipo -cinco sherpas le acompañan-, sanos y salvos».

El ataque a la cima del Everest será un órdago en toda regla. El desgaste acumulado por el trabajo realizado en la montaña y el frío no les da más que para un intento. «La suerte está echada; solo habrá un único ataque a cumbre y trataremos de escalar como lo hemos hecho hasta ahora». El plan original es subir hoy al C-2, descansar mañana, jornada en la que se reunirá todo el equipo. Pasado intentarán llegar al C-3 (7.400 m.); y el lunes, al campo 4 ubicado en el Collado Sur a 7.950 metros de altitud. El martes, la cumbre.

Txikon reconoce sus temores en estas horas: «Los días previos al ataque a cumbre son difíciles, de preparar tu cuerpo, tu mente sobre todo, de afrontar nuestros miedos. Tendremos que abrir puertas que no hemos abierto nunca jamás y eso da mucho miedo, hay que saber gestionar esos momentos».

El montañero ha concluido la grabación de dos minutos agradeciendo «ahora más que nunca el apoyo» que le llega «desde casa»: «La sonrisa que nos sale cuando recibimos mensajes, dibujos de niños y niñas; quizás estemos influyendo en que en el futuro les apasione la montaña, la naturaleza, eso nos hace sentir orgullosos».

Solo un intento

Ya ayer el vizcaíno anunciaba en su blog la partida hacia la cima. En el Techo del Mundo los partes meteorológicos mandan y el que les llegó ayer confirmaba lo que se vislumbraba en los anteriores. «Entre martes y sábado de la próxima semana hay una 'ventana' de buen tiempo con unas condiciones óptimas respecto a los días anteriores, que pueden favorecer el intento de hacer cumbre», explicaba Alex. «Es un día de mucho nerviosismo, estamos muy sensibles. Todo esto casi siempre desaparece cuando doy el primer paso del campo base para arriba», relataba. Primero subirán Txikon, Nurbu y Cheppal hasta el C- 2 (6.400 m.) del tirón. Mañana se les unirán Nuri, Pemba y Furba.

Por si fuera poco, lo que les espera arriba es una incógnita. Estos días han soportado vientos de 190 k/h. en la cumbre y de 90 k/h. en el campo base y no saben cómo van a encontrar los campos de altura. Además, hasta el mismo martes Eolo no les dará tregua. «El lunes no será bueno, con fuertes vientos y quizá ese día no seamos capaces de alcanzar el campo 4 a 7.950m.», explicaba Alex en su blog. «Puede que desaparezcan entonces todas nuestras opciones de alcanzar la cumbre, ¡pero vamos a intentarlo con todo!».