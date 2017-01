Txikon alcanza el Campo 2 del Everest tras superar el 'Corredor de la Muerte'

El equipo del alpinista vizcaíno Alex Txikon ha alcanzado este jueves, a las 11.15 horas, el Campo 2 del Everest, a unos 6.400 metros de altura, después de siete horas de marcha, y no descarta seguir ascendiendo en los próximos días hasta el Campo 3, situado a unos 7.400 metros. Según ha informado los responsables de la expedición, está previsto que la expedición vuelva al Campo Base el próximo domingo o lunes, en función de las condiciones atmosféricas de la zona.

Txikon y su equipo alcanzaron este pasado lunes el Campo 1, a unos 6.000 metros de altura, tras cuatro etapas de trabajo equipando la complicada cascada de hielo del Khumbu, a los pies del Everest. La expedición liderada por el escalador vizcaíno Alex Txikon se ha aprovechó durante el pasado fin de semana de una ventana de tiempo despejado para ascender desde el Campo Base del Everest (a 5.250 metros de altura), hasta el primer campo de altura (C1).

El equipo de Txikon, que persigue coronar el Everest en temporada invernal y sin la ayuda de oxígeno artificial, ha tenido que sortear muchas grietas por el camino que les han retrasado en este objetivo. A pesar de las temperaturas extremas (-30 grados), el equipo del alpinista vizcaíno pasó la noche del pasado viernes al sábado en un campo de altura (C1) provisional, situado a unos 5.870 metros. Al no ser el mejor lugar para montar dicha localización, al día siguiente continuaron su ascensión hasta la definitiva cota, a 6.050 metros.

El alpinista vizcaíno ha explicado que, a partir de los 5.600 metros, han tenido que superar un serac (un bloque grande de hielo en un glaciar fragmentado por importantes grietas, cuya rotura se debe al movimiento del hielo por zonas donde la pendiente se quiebra), «que no me aporta ninguna confianza y a pesar de ello lo hemos afrontado sin piedad». «Es el principio de un tramo de 150 metros al que he denominado 'el corredor de la muerte'. Una zona que hace que el aliento se congele, y que nuestros corazones latan aún más rápido. La verdad es que impresiona muchísimo, puesto que a ambos lados los seracs no dejan a nadie indiferente. Sin duda alguna, hemos hecho el esfuerzo de controlar y afrontar nuestros miedos».

Txikon ha reconocido que han sido «días duros porteando muchísimo peso a nuestras espaldas». «A unos 5.500 metros, los seracs empiezan a ser más interesante, pero no son peligrosos. Eso sí, en términos generales, el trabajo por ganar metros empieza a ser más laborioso», ha precisado. Su equipo se ha tomado este lunes un día de descanso, con la idea de seguir en su ascensión y poder alcanzar el Campo 2 en los próximos días. La expedición del de Lemoa se puede seguir en tiempo real gracias a la aplicación Racertracker de la firma guipuzcoana Grupo K35.