La demoledora carta de Vero Boquete tras no ser convocada por la selección española

Vero Boquete, jugadora del París Saint Germain, escribió una carta tras conocer su ausencia en la convocatoria del seleccionador español, Jorge Vilda, para la Eurocopa 2017 de Holanda, en la que muestra su decepción.

«Me hubiese gustado tener otro final», destaca la jugadora gallega en la misiva que hizo pública a través de su cuenta de la red social Twitter.

«Esta es la nota que nunca habría querido escribir, pero sé que es inevitable y necesario hacerlo. No soy partidaria de declaraciones incendiarias, pero tampoco de malas interpretaciones y por esta razón creo que es la mejor manera de expresar con sencillez lo que siento», escribió.

Tras agradecer las «muestras de cariño» que ha recibido tras la noticia, Vero mostró su incomprensión por las formas: «No por esperada, la noticia es menos dura. Perderse una Eurocopa duele, y si no se reciben razones ni explicaciones de ningún tipo duele más».

«Pero voy a tomarte esto exactamente con la misma humildad con la que acepté mi primera convocatoria hace ya 14 años. Durante este largo tiempo en el que me he desvivido por y para mi deporte: por darle un espacio, para hacerlo crecer y para que fuese respetado como se merece», añadió.

Y dejó entrever su adiós a la selección. «Es evidente que me hubiese gustado tener otro final, pero no por agradecimiento a la historia o a mi pasado, si no por mi rendimiento presente y mi mérito deportivo; pero la vida y el deporte me han enseñado que hay cosas que no podemos elegir ni controlar. Las decisiones y acciones de otros no nos pertenecen».

«En cuanto a lo que sí me pertenece, estoy muy tranquila. Mi esfuerzo y mi compromiso han sido y seguirán siendo absolutos e innegociables y espero que también sean visibles para la gran mayoría de deportistas, futbolistas, periodistas y aficionados», añadió.

«Mi carrera continúa. Estoy sana y sin lesiones, rodeada de una familia fantástica e inmejorables amigos que me seguirán empujando a creer y defender los valores del deporte desde la honestidad y la entrega sin límites», subrayó.

La futbolista gallega acaba su escrito mostrando su apoyo a la selección en la Eurocopa: «Pero por encima de todo ello, hoy deseo el mayor de los éxitos a mis compañeras de selección en Holanda. Yo no podré estar con ellas, pero sí lo estará en mi corazón. Sé que harán una gran Eurocopa y pondrán al fútbol femenino español en lo más alto. Las animaré y empujaré en la distancia con la misma energía y entrega que si estuviera allí, eso seguro».