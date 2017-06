El Parlamento vasco rechaza pedir que España juegue en San Mamés

La propuesta del Partido Popular para que 'La Roja' juegue un partido en San Mamés ha sido derrotada otra vez este miércoles en el Parlamento vasco con los votos en contra de PNV y EH Bildu, que han recalcado que la selección española «no es la nuestra» y pidieron el reconocimiento internacional del combinado vasco para que dispute partidos oficiales. Los socialistas han respaldado al PP, aunque sin ánimo de caer en «el dramatismo» sobre este asunto, y Podemos se ha abstenido, si bien propuso abrir un debate sobre «usos alternativos» del estadio del Athletic, recordando que es una obra financiada en parte por el contribuyente.

En realidad, 'La Roja' va a jugar un mínimo de dos partidos en la Eurocopa de 2020. No obstante, la parlamentaria popular Nerea Llanos llevó el tema a la Comisión de Cultura y Deportes de la Cámara vasca para emplazar al Gobierno vasco a que pida antes un partido de España, que no ha jugado en La Catedral desde el 31 de mayo de 1967, cuando se enfrentó a Turquía hace ya medio siglo. Llanos cree que ese encuentro haría efectiva «la tan cacareada pluralidad» de Euskadi y redundaría en beneficio de Bilbao, de sus comerciantes y hosteleros en particular, y de «la proyección internacional» de la ciudad.

El PP achaca la ausencia de La Roja en la capital vizcaína durante tantas décadas al «antiespañolismo» de algunos de sus rivales políticos, sentimiento que Nerea Llanos ha tildado de «sectario» y carente de sentido en un mundo «globalizado». La parlamentaria ha recordado que las pasadas navidades Euskadi jugó contra Túnez un encuentro amistoso en San Mamés al que solo acudieron 15.000 personas, una afluencia que, ha agregado, los propios organizadores reconocieron como un «fiasco». A renglón seguido se ha preguntado qué pasaría si La Roja jugara en el mismo estadio y «se llenara».

«Nuestra selección es la vasca»

Ni PNV ni Bildu se plantearon tal posibilidad. La parlamentaria peneuvista Garbiñe Mendizabal ha recordado que 'La Roja' es la denominación que siempre ha recibido el combinado de Chile y dejó claro que la selección española «no es la nuestra». «Nuestra selección es la vasca», ha remachado. Respecto a los posibles usos de San Mamés, ha insistido en que lo gestiona una fundación. La Diputación de Bizkaia, ha proseguido, tiene derecho a organizar un concierto al año, esta vez el de Guns and Roses, y el Gobierno vasco impulsa un partido de rugby.

Rebeca Ubera, de Bildu, ha preguntado por qué no es posible que San Mamés acoja un choque oficial entre las selecciones vasca y española. «Todas tienen derecho a competir, también la nuestra», ha resumido. La parlamentaria ha explicado que los estadios donde debe jugar 'La Roja' no es un asunto del Gobierno vasco, sino «la federación e instituciones españolas». Ha abogado por el reconocimiento de Euskadi en las federaciones deportivas internacionales, como ocurre en sokatira y como ocurrió con el surf vasco, aunque ha acabado expulsado del organismo internacional de ese deporte por «intolerancia».

Los socialistas se han sumado a la propuesta del PP, aunque han matizado que la cuestión no merece «dramatismo». La parlamentaria Rafi Romero ha destacado la presencia de jugadores y entrenadores vascos en 'La Roja' y ha destacado cómo la federación vasca «está íntimamente ligada» a Ángel María Villar, presidente de la española y figura que, según Romero, podría hacer «lo máximo» por la presencia internacional de una selección vasca.

Sin embargo, para Podemos, el meollo de 'La Roja' en Euskadi es otro. La parlamentaria Edurne García ha responsabilizado al PP de «intentar crear un conflicto donde no lo hay» y ha criticado que se utilicen «el deporte masculino profesional» en disputas «identitarias». Ha defendido el derecho de las selecciones vascas de hombres y mujeres a ser reconocidas y ha reclamado un «debate participativo» sobre «los usos alternativos» de San Mamés, una cuestión sobre la que «deciden muy pocos».