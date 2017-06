Diego Costa: «Conte me ha dicho que no cuenta conmigo»

El culebrón Diego Costa suma un nuevo capítulo y se encamina a su fin, que llegará más temprano que tarde. El delantero hispano-brasileño afirmó visiblemente enfadado, tras el España-Colombia, que Antonio Conte le ha comunicado que no cuenta con él. «Soy jugador del Chelsea porque tengo contrato, pero el entrenador no me quiere ahí así que tendré que salir. Es lo que tienes que hacer cuando tu entrenador te dice que no cuenta contigo», confesó.

«Creo que mi relación con Conte ha sido mala, si no no pasaría esto. Parece ser que he hecho una temporada mala... Ha sido un simple mensaje», desveló. Lo que no quiso confirmar fue su vuelta al Atlético de Madrid, aunque a juicio de sus palabras, la decisión del TAD es la culpable de que el fiche no sea ya seguro. «Estar cuatro o cinco meses sin jugar es complicado, pero la gente sabe que quiero mucho al Atleti y vivir en Madrid, pero tengo que pensar en mi futuro. Volver al Atleti es algo muy bonito, pero estar sin jugar es muy complicado, más para mí que juego siempre y quiero estar en la selección. Hay muchas cosas en las que pensar, sólo necesito jugar», terminó el delantero, que pasó por la zona mixta de la Nueva Condomina sin haber jugado ni un minuto.