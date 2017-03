Piqué: «Con Florentino se sientan quienes manejan los hilos en este país»

Gerard Piqué se encargó de alimentar la polémica en la zona mixta del estadio de Saint Denis al término del Francia-España, al afirmar que "en el palco del Bernabéu con Florentino (Pérez) se sientan quienes manejan los hilos en este país", citando a la abogada del Estado Marta Silva, que formó parte de la directiva del club blanco con el actual presidente.

"Yo nunca trabajaría para el Real Madrid. Lo que no me gusta son los valores del Real Madrid. No me gusta ver en el palco del Bernabéu las personalidades que hay y cómo mueven los hilos en este país. La persona que imputó a Messi y Neymar (Marta Silva) se sienta al lado de Florentino en el palco. No voy a decir más nombres, pero no descubro nada. Es así", proclamó Piqué.

"No me gusta lo que transmite el Madrid. Con los jugadores del Real Madrid me llevo fenomenal y juego a las cartas con ellos, pero sabemos cómo funciona esto", añadió el central catalán, que estuvo durante nueve minutos explayándose con la prensa aunque le esperaba personal del Barcelona para coger un avión privado. "En todos los palcos se mueven hilos", contestó Sergio Ramos cuando se le preguntó por las palabra de Piqué.

El defensa azulgrana se lanzó después de que se le preguntase por las declaraciones de Raúl González, que no descarta trabajar en un futuro para el club azulgrana. "Os gusta mucho hablar del Madrid. ¿Quién me ha preguntado por Raúl y el Madrid? Habéis sido vosotros", respondió después de que se le apuntase por parte de algún periodista que lo que había comentado sobre el palco del Bernabéu era "muy grave".

Respecto a los árbitros, quiso comparar los favores arbitrales al Barça durante el partido contra el PSG con la última final de la Liga de Campeones ganada por el Real Madrid en Milán. "¿Habláis del 6-1 al PSG y no de cuando el Madrid ganó la Champions con un gol en fuera de juego?", se defendió quien recordó que por sus crítica a los árbitros ya le han multado "dos veces". "Yo no señalo a un árbitro. Hablo del estamento arbitral y ya me han multado por eso", dijo quien considera que la sanción de la FIFA a Messi de cuatro partidos, le parece "una barbaridad visto desde fuera".

Ramos: "Le queda tan bien el blanco que no sabe lo que decir"

Sergio Ramos no quiso entrar al trapo que le había sacado minutos antes Gerard Piqué. “Qué quieres que te diga”, respondió al ser interpelado en zona mixta por los periodistas. “Dejadme que piense un poquito más”, continuó mientras se le recordaban las palabras de su compañero de zaga. “¿Se mueven los hilos?, se mueven en todos los palcos”, apuntó ante la insistencia de la prensa sobre las dudas arrojadas por el azulgrana en torno a la limpieza de la competición. “Piqué no va a cambiar la historia de nuestro club, ni borrar títulos ni retroceder en el tiempo”, acabó zanjando el camero, que prefirió tirar de ironía. “Le queda tan bien el blanco que no sabe lo que decir”, manifestó en alusión al culé. “Esto forma del personaje de Piqué y no lo vamos a cambiar con 30 años que tiene. Que se vista más de blanco que le irá bien”, remachó.

“Hace muchos años que encaminamos de nuevo una buena relación y a día de hoy es magnífica, no sólo con Gerard sino con otros jugadores”, reseñó el sevillano en referencia a esos tiempos convulsos entre los internacionales del Real Madrid y los del Barça cuando José Mourinho estaba en el banquillo blanco. “El camino del éxito es la unidad”, resaltó.