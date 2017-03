En Gijón con la lección aprendida

«El míster viene tiempo atrás avisando de Israel, del tipo de equipo que nos vamos a encontrar. No nos podemos relajar ante ningún rival», recordó el capitán Sergio Ramos nada más pisar la Ciudad del Fútbol. Desde antes de que Julen Lopetegui pudiera reunir a todos sus hombres el seleccionador ya había incidido en la importancia de no fallar en el partido oficial. «El foco principal es conseguir los puntos ante Israel, que tiene buenos jugadores y es un equipo competitivo. Sabemos la dificultad que tiene el encuentro y debemos rendir muy bien. Nosotros tenemos que transmitir esa importancia que tiene este partido», ha insistido esta semana el vasco cuando se le cuestionaba por otro tipo de asuntos.

Normalmente suelen ser temas relacionados con los clubes, pero esta vez la polémica ha girado hacia lo extradeportivo. «Nosotros respetamos absolutamente a Israel, donde me trataron fenomenal durante un mes cuando estuve allí (Europeo sub-21 de 2013) y estoy seguro de que ellos también van a ser respetados por la ciudad de Gijón», apuntó Lopetegui, que eligió personalmente la sede sin saber que había una resolución polémica por parte del Ayuntamiento contra el país al que se mide por una plaza mundialista.

No solo la visita de Israel molesta a una parte de los habitantes de la ciudad asturiana (hay pintadas contra el estado israelí en la casa sindical), sino porque el cambio de planes de la selección por motivos deportivos y de descanso ha sido objeto de muchas declaraciones contrarias, entre ellas las del presidente de la Federación Asturiana, Maximino Martínez.

«La decisión de volvernos es mía. Nosotros a veces cambiamos algunas cosas tras escuchar a todo el mundo. En algunas cosas somos más intransigentes y en otras no, pero todo se hace por el bien deportivo del equipo», explicó Lopetegui asumiendo el cambio de planes, ya que el equipo se ejercitará sábado y domingo en Madrid antes de viajar a París. «Sentimos que la gente está enganchada e ilusionada con la selección y estoy seguro que el estadio estará lleno para ayudarnos», explicó el técnico.

Aunque España no ha caído en El Molinón, hay un partido que está muy presente en la mente del grupo: aquel empate de hace cuatro años frente a Finlandia que pudo complicar la clasificación para el Mundial de Brasil. Fue un partido en el que España llegó a tener el 80% de la posesión y dispuso de muchísimas ocasiones de gol.

«Sólo fuimos capaces de adelantarnos ya en la segunda parte», recuerda Del Bosque en una columna para ‘El Comercio’. «Y en un descuido, en una de las pocas opciones que tuvieron ellos, nos marcó Pukki. En la recta final tuvimos ocasiones para el 2-1, pero era el típico día que no tuvimos fortuna. Fue una sorpresa para todos, y ese resultado nos complicó mucho porque nos obligaba a ganar en Francia y no volver a fallar en ningún otro duelo hasta el final (en Finlandia y dos en suelo español ante Bielorrusia y Georgia)», rememora el salmantino. «Ahora la situación para España es parecida en Gijón, afronta un partido ante una selección difícil, aunque no tenga mucho nombre, y debe sacar el partido adelante para no complicarse» en la fase de clasificación de cara al Mundial.

Seguridad defensiva

Lopetegui ha insistido estos días a sus hombres en lo peligrosos que son sus rivales buscando los espacios. De todos, el nombre más citado es Eran Zahavi, ahora en el Guangzhou chino pero que marcó 35 goles la campaña pasada, en el Maccabi Tel Aviv, si bien también preocupa la pegada de Tomer Hemed y sobre todo la velocidad de Tal Ben Haim y Ben Sahar.

Lopetegui, en sus apariciones en los medios, ha recordado que en el conjunto hebreo, pese a la baja de su portero titular, hay buenos jugadores como el lateral Eli Dasa y otros conocidos del fútbol europeo como Natcho (CSKA Moscú), Almog Cohen (Ingolstadt alemán), Kayal (Brighton) o Nir Biton (Celtic). «Son peligrosos porque buscan la meta rival, no estarán completamente encerrados», apunta Lopetegui.

Aunque los registros goleadores son buenos en estos primeros partidos con Lopetegui (el 8-0 a Liechtenstein en León amplia un poco la media por partido y le sitúa como la cuarta selección más goleadora de la fase de clasificación con 15 en cuatro jornadas), el seleccionador sabe de la importancia de mantener el orden defensivo en estos encuentros.

Por el momento, De Gea solo ha encajado un gol en esta fase de clasificación y fue ante Italia, de penalti. A esa seguridad ayudará Sergio Ramos, al que Gijón, le «trae buenos recuerdos. Allí cumplí 100 partidos con España y además pude marcar. A ver si las cosas nos vuelven a salir bien porque es un partido muy importante por cómo está el grupo», recordó el madridista, ausente en los dos últimos duelos internacionales después de caer lesionado en Albania.

Volverá a compartir eje de la zaga con Piqué mientras que los laterales serán para Jordi Alba, que tiene en la selección el protagonismo que le falta en el Barça, y Dani Carvajal, que no pudo entrenarse el miércoles por un proceso gripal del que ya ha mejorado. Si está apto, será titular aunque están preparados para suplirle Azpilicueta o Nacho.

La única duda parece, por tanto, en el centro del campo entre Koke y Thiago. Es seguro Busquets junto Iniesta y habrá que ver si opta por Thiago, como ensayó, o por Koke, titular en el duelo más exigente ante Italia en Turín. Arriba Diego Costa estará flanqueado por Silva y Vitolo como extremos.

Si finalmente opta por ese equipo titular será uno más a sumar en su trayectoria (seis partidos en los que suma 4 victorias y 2 empates), ya que en varios faltó Iniesta (en septiembre y noviembre) y fue Thiago el elegido par relevar al manchego. Esta vez el vasco mezclaría al centrocampista del Bayern y al ‘8’ azulgrana. La victoria es lo único que preocupa en la delegación española. Como recordó la Federación a través de sus canales sociales: ‘Solo un partido de fútbol, pero de enorme importancia’.

Alineaciones probables

España: De Gea, Carvajal, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, Thiago, Vitolo, Costa y Silva.

Israel: Marciano, Eli Dasa, Tzedek, Itai Tibi, Gershon, Einbinder, Natcho, Almog Cohen, Tomer Hemed, Eran Zahavi y Ben Haim.

Árbitro: Michael Oliver (Inglés)

Hora: 20:45 horas. Estadio El Molinón.

TV: La 1