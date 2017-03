Israel, el círculo de Lopetegui

«Para mí ya es una satisfacción estar aquí. Es una oportunidad bonita reencontrarme con Julen Lopetegui y volver a ver a gente de la sub-21 con la que viví una experiencia muy bonita», reconocía este martes Asier Illarramendi, clave en la selección sub-21 que triunfó con Julen Lopetegui en el Europeo de 2013. Aquellos jugadores son conocidos en la Ciudad del Fútbol como la ‘Quinta de Israel’. Aquel torneo catapultó a varios de ellos. Thiago, MVP del Campeonato de Europa y autor de tres goles en la final ante Italia, pasó de no tener un papel importante en el Barça a irse a Múnich con Guardiola; Isco, el otro goleador en la final, fue reclutado por el Real Madrid cuando el Málaga esperaba traspasarlo al City; y Carvajal fue repescado desde Leverkusen por el club blanco, mientras que el propio Illarramendi, con apenas dos decenas de partidos en Primera, terminó también en el equipo merengue después de un traspaso récord para la Real Sociedad.

Además de los citados, hoy otros cuatro futbolistas en la lista de la absoluta que estuvieron hace casi cuatro años en suelo israelí con una España que logró su segundo título consecutivo -y el cuarto en toda su historia: David de Gea (en el once del torneo junto a Isco y Thiago), Nacho, Koke y Morata, que fue Bota de Oro. En anteriores listas Marc Bartra e Íñigo Martínez han sido citados por el técnico vasco, que en aquellos años forjó a varios jóvenes que después debutaron en la absoluta con Vicente del Bosque. De hecho, de aquella ‘Quinta de Israel’ se estrenaron con el salmantino Alberto Moreno, Iker Muniain, Ignacio Camacho, Rodrigo Moreno o Cristian Tello. Martín Montoya fue citado pero no llegó a debutar.

Lopetegui ha ido dando protagonismo en el centro del campo a Koke y Thiago (a los que ha usado en sus seis encuentros) y en la delantera a Morata, aunque por sus lesiones ha tenido más protagonismo Diego Costa, mientras que en defensa ha tirado mucho de sus ‘jóvenes conocidos’. «No podemos renunciar al perfil de futbolista español que ha dado tantos éxitos en los últimos años. Aspiro a mejorar ese estilo para ser un equipo todavía más completo», recuerda el seleccionador. Sabe que con estos jugadores lo mejor es tener la pelota. «Concedemos pocas ocasiones porque tenemos mucho tiempo la posesión y robamos mucho en campo contrario; el equipo rival, cuando tiene la pelota, lo hace lejos de nuestra portería. Gracias al potencial ofensivo que tenemos concedemos poco atrás», explica Carvajal.

Un relevo para Busquets

Ahora Lopetegui busca un relevo a Sergio Busquets, indiscutible, igual que lo era para el Bosque. El vasco sólo le dio descanso en los 12 últimos minutos de Wembley. Por el momento ha concedido protagonismo a Ander Herrera y ahora ha optado por reclutar a Illarramendi, «que encaja perfectamente en lo que nosotros queremos», según el propio seleccionador. «Todavía no he hablado con el míster, pero si me ha traído será por algo. Intentaré aportar lo máximo, aunque cada uno tiene sus características. Creo que estoy haciendo una buena temporada en la Real Sociedad y se me presenta una oportunidad muy bonita», explicó el ‘txuri-urdin’, que no oculta: «Xabi Alonso siempre ha sido mi referencia». «Me ayudó mucho a integrarme en el Real Madrid. Intenté aprender todo lo que puede de él y es una pena para el fútbol que no siga más allá de este verano», lamentó en la Ciudad del Fútbol.

El último ejemplo de lo presente que tiene el actual seleccionador a los chicos de las inferiores llegó este martes, cuando por unas molestias de Reina se citó a Kepa Arrizabalaga, titular en una sub-21 (a la que ha sido llamado en su lugar Antonio Sivera) en la que ha tenido mucho protagonismo Gerard Deulofeu, internacional con Del Bosque pero cuidado con mimo en todas las categorías por Lopetegui, cuyo último gran torneo fue el de Israel. El nuevo cuerpo técnico ha insistido ya a sus jugadores, que celebraron el cumpleaños de Jordi Alba con el habitual corrillo de collejas, en lo peligroso que puede ser el combinado de Elisha Levy el viernes en El Molinón.

«Conocemos el potencial de Israel. Debemos estar alerta porque es un rival que está a un punto nuestro y es el equipo mejor dotado técnicamente, después de España», resaltó sobre un país que le trae buenos recuerdos. Ahora ‘La Roja’ encabeza el grupo G de clasificación para Rusia 2018, empatada a 10 puntos con Italia, y aventaja en un punto a Israel. Lopetegui, que suma cuatro victorias y dos empates con 19 goles a favor y sólo tres en contra (dos de ellos en Wembley), no vacilado a la hora de aportar al equipo variaciones tácticas y ha usado el 4-3-3 y el 4-4-2, pero también el 3-4-3 y el 3-5-2 .

‘LA QUINTA DE ISRAEL’:

-Internacionales con Lopetegui

De Gea (Manchester United).

Carvajal (Bayer Leverkusen/Real Madrid).

Nacho (Real Madrid).

Illarramendi (Real Sociedad).

Thiago (Barça/Bayern de Múnich).

Koke (Atlético).

Isco (Málaga/Real Madrid).

Morata (Real Madrid).

*Bartra (Barça/Borussia Dortmund).

*Íñigo Martínez (Real Sociedad).

* Ausentes en la presente lista de la absoluta.