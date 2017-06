Arda agrede a un periodista: «No permito insultos a mi honor y mi familia»

El internacional turco Arda Turan agredió verbal y físicamente a un periodista en un avión tras el amistoso entre Turquía y Macedonia (0-0) disputado el lunes, informan varios medios de su país.

Según el diario Hürriyet, Turan insultó en varias ocasiones a Bilal Mese, un veterano del periodismo deportivo que cubre al equipo nacional desde hace más de tres décadas, agarrándole del cuello, antes de que otros periodistas se interpusieran entre ambos.

El jugador del Barcelona atacó al periodista por una serie de artículos escritos en el diario Milliyet durante la Eurocopa de 2016, en los que afirmaba que Arda Turan había tenido un altercado con el seleccionador Fatih Terim sobre la repartición de la prima entre los jugadores. "¿Quién te ha autorizado a subir a bordo? ¡Hijo de puta! ¿A quién he mendigado yo dinero?", espetó Turan al periodista, según Hürriyet.

El jugador "tuvo una reacción violenta respecto a informaciones sobre las primas de la Eurocopa 2016 (...). Hubo una agresión física, Arda Turan le agarró del cuello", señaló Evren Göz, periodista de la cadena de información NTV, que estaba a bordo del avión.

Sin reconocer que había agredido al periodista, Turan ha hablado sobre el altercado en un largo mensaje publicado en su cuenta Instagram. "No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol... Esto es una profesión. Es normal. Pero no voy a permitir (ataques) a mi familia y a mis valores", escribe el jugador. "¿Tengo razón para hacer lo que hice ayer? No lo sé. Pero en lugar de actuar a espaldas de alguien, prefiero gritar las cosas a la cara", ha añadido. El periodista presuntamente agredido ha señalado que presentará una denuncia cuando llegue a Turquía.

La agresión es el tema más comentado este martes en Twitter por los internautas turcos, algunos de los cuales arremeten contra lo que consideran un comportamiento "indigno de un capitán", mientras que otros lo defienden.

'Enfant terrible' del fútbol turco, Turan es uno de los pocos jugadores de ese país que han brillado a nivel internacional. Aunque diversas informaciones apuntan a una próxima salida del futbolista del Barça, su agente, Ahmet Bulut, ha asegurado a la prensa turca que el jugador llevará la camiseta blaugrana "hasta el final de su contrato", en 2020.