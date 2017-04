El Atlético duerme tercero

Diego Pablo Simeone vuelve al estadio en el que comenzó su etapa como entrenador del Atlético de Madrid con "emoción y alegría", pero sin alejarse de la realidad porque "me van a valorar por lo que haga y no por lo que he hecho estos años", señaló el Cholo. El técnico llega a La Rosaleda con la intención de conseguir los tres puntos que le coloquen en la tercera plaza de la clasificación –a la espera de lo que haga el Sevilla el domingo ante el Sporting- para poder meter presión a un equipo hispalense convulsionado por el adiós de su Director Deportivo Monchi y por los malos resultados que le acompañan en los últimos partidos. Pero Simeone sólo piensa en el Málaga, un rival necesitado de victorias y que todavía no ha ganado desde que Michel se sienta en el banquillo blanquiazul.

Además de la dificultad del rival, que ya le ganó la pasada campaña en La Rosaleda, Simeone afronta el choque con la enfermería llena. A las bajas de Vrsaljko, Tiago y Augusto, se han sumado las de Gaitán, Gameiro y Moyá, que junto con la ausencia por sanción de Carrasco, obligarán al técnico argentino a modificar su ‘once’ más clásico ya que sólo cuenta con 16 jugadores del primer equipo, entre ellos Moreira o Cerci. El argentino quiso tener un guiño hacia el italiano, que todavía no ha contado con minutos en Liga. "Viene trabajando muy bien desde hace bastante tiempo. Es verdad que al principio no lo teníamos en cuenta por sus condiciones físicas, pero nos dará un aporte en algún momento de la temporada si el entrenador y el equipo o necesita", señaló.

Simeone, fiel a su guion en todos los partidos, se mostró cauto y avisó de que el partido será "complicado" porque el Málaga "tiene futbolistas que juegan bien y en su campo siempre nos ha constado". Además, confesó que intentarán "llevar el partido al lugar donde más cómodos nos sentimos". A pesar de las bajas, el argentino aseguró que afrontan el partido "con ilusión, entusiasmo y la energía positiva que tiene el equipo" y lejos de lamentar las bajas, apeló a su equipo. El que sí estará es Griezmann, que ha logrado siete de los 13 goles ligueros -además de tres asistencias- en los ocho últimos partidos. El francés tendrá como compañero a Fernando Torres, mientras que Thomas parece con más papeletas que Correa para ocupar una plaza en el centro del campo donde son fijos Gabi, Koke y Saúl.

Lejos de pensar en el calendario que le viene al Atlético en el mes de abril, Simeone dejó claro que "sólo pienso en el Málaga, no en otras situaciones. Necesitamos hacer un buen partido ante un rival complejo, porque el Málaga es un equipo "competitivo y en casa, jugando como va a jugar, provocará muchos problemas. Tiene futbolistas que juegan bien y en su campo siempre nos ha constado", advirtió. Y más después de un parón por selecciones que siempre es "difícil" porque "hay que volver a empezar y reengancharnos con el campeonato, el equipo".

Por su parte, el Málaga acumula cuatro derrotas y un empate en los cinco últimos partidos, lo que le ha hecho meterse en la zona peligrosa de la clasificación. Ni el revulsivo de la llegada de Míchel ha servido para enderezar el rumbo. El técnico ha avisado a sus jugadores que el Atlético les "va a exigir al máximo", también "en lo mental" y aseguró que los rojiblancos "no son más vulnerables que antes" porque Simeone "lo ha llevado a tal perfección que casi siempre lo hace bien".

Si el Atlético llega con bajas, los blanquiazules también tienen hombres importantes entre algodones como Sandro, al que ya forzaron para que jugara en Leganés, pero que es más que probable que no juegue ante los rojiblancos porque Míchel no quiere arriesgar porque "con el calendario tan apretado" que tienen, no quieren perder a ningún jugador. También cuenta con la ausencia por sanción de Charles, pero el técnico del Málaga confesó que "no hay coartadas" por las bajas y que tienen que "sacar el partido con quien sea".

